In der Regionalliga West stehen gute Torhüter zwischen den Pfosten. Das hat sich auch international herumgesprochen.

Der luxemburgische Fußballverband (FLF) hat am Donnerstag (23. Mai) den Kader für die Freundschaftsspiele gegen Frankreich (5. Juni in Metz) und Belgien (8. Juni in Brüssel) bekanntgegeben. Und, siehe da: Ein Regionalliga-West-Keeper ist nominiert worden.

Torhüter Lucas Fox vom 1. FC Bocholt konnte sich mit seiner bärenstarken Leistung in dieser Saison einen Platz im A-Kader sichern. Mit den Luxemburgern trifft er nun im Juni also auf Kylian Mbappé und Kevin de Bruyne.

Luc Holtz, luxemburgischer Nationaltrainer, erklärt: "Lucas hat sich die Nominierung verdient. Er hat eine starke Saison mit Bocholt gespielt und wir würden uns gerne ein genaueres Bild über seine Fortschritte machen."

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer beim 1. FC Bocholt, ergänmzt: "Wir freuen uns alle sehr für Lucas. Er hat eine super Saison bei uns gespielt und sich gut entwickelt. Auch dank seiner starken Leistungen haben wir die Vizemeisterschaft eingefahren. Die Berufung ins Nationalteam Luxemburgs ist absolut verdient."

SV Rödinghausen: Vertragsverlängerung mit Luis Weber

Auch der SV Rödinghausen hat gute Schlussmänner in seinem Kader. So auch Luis Weber. Er wird auch in der neuen Saison das Trikot der Wiehenelf tragen. Der 22-jährige Keeper, der gerade sein duales Studium abgeschlossen hat, ist bereits seit 2020 beim SVR.

Weber kam im Sommer 2020 von Arminia Bielefeld an den Wiehen und durchlief die U19 und U23 des SVR. Trotz der Doppelbelastung aus Studium und Fußball überzeugte er immer wieder mit starken Leistungen, die in dieser Saison mit 14 Spielen in der Regionalliga West belohnt wurden.

"Luis ist ein sehr ehrgeiziger Junge, der nun bereits seit 4 Jahren in Rödinghausen ist und seine Chance in dieser Saison definitiv genutzt hat. Wir sehen noch eine Menge Entwicklungspotential in ihm und freuen uns daher sehr, den Weg mit ihm weiter gemeinsam gehen zu können", sagt SVR-Sportchef Alexander Müller zur Vertragsverlängerung.