Der TSV 1860 München hat sich einmal mehr verstärkt. Auch ein Spieler des FC Viktoria Köln wechselt nach Bayern.

Der 24-jährige David Philipp kommt vom FC Viktoria Köln an die Grünwalder Straße und wird künftig das offensive Mittelfeld des TSV 1860 München verstärken. Er erhält bei den Löwen einen leistungsbezogenen Vertrag. RevierSport hatte diesen Transfer angekündigt.

Der in Hamburg geborene Linksfuß begann beim HEBC Hamburg und wurde anschließend im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen ausgebildet. Als Spieler der Hanseaten lernte er nicht nur seinen künftigen Mannschaftskameraden Jesper Verlaat kennen, sondern wurde auch deutscher U18- und U19-Nationalspieler. 2020 wechselte David auf Leihbasis zu ADO Den Haag und kam dort vor seiner Rückkehr an die Weser auf 15 Einsätze in der Eredivisie.

Im Jahr 2021 ging David Philipp zur Kölner Viktoria. In 84 Einsätzen mit dem roten "V" auf der Brust war der 23-Jährige an 30 Toren direkt beteiligt. Zweimal traf er beim Erstrunden-Triumph gegen Bundesligist Werder Bremen im DFB-Pokal.

"David hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er einer der besten Mittelfeldspieler der Liga ist", sagt 1860-Sportchef Dr. Christian Werner. "Schon in der Jugend beim SV Werder Bremen hat man gesehen, dass er als Mittelfeldspieler weiß, wo das Tor steht. David ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar."

"Der TSV 1860 München ist kein komplettes Neuland für mich", sagt David Philipp. "Ich durfte schon zweimal im Grünwalder Stadion auflaufen. Beim ersten Mal leider unter Corona-Bedingungen, einmal aber vor 15.000 Fans, als mir sogar der Siegtreffer gelang. Wenn ich daran denke, hier bald im Löwen-Trikot einlaufen zu dürfen, bekomme ich Gänsehaut."

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln, verabschiedet Philipp mit warmen Worten: "Wir danken David für seinen immer vollen Einsatz für die Viktoria-Vamilie. Beruflich und privat wünschen wir ihm nur das Beste und vor allem Gesundheit!"