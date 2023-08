KFC Uerdingen: Hauptsponsor peilt die 2. Bundesliga an - "Große Erfolgsgeschichte schreiben"

Beim KFC Uerdingen ist eine Woche vor dem Ligastart Euphorie zu spüren. 1000 Dauerkarten hat der Oberligist verkauft. Nun meldet sich der Hauptsponsor mit seinen Zielen zu Wort.

Am Sonntag, 6. August, hat der KFC Uerdingen offiziell seine Saison eröffnet. Der Klub lud seine Anhängerschaft zur Saisoneröffnung ein. 1000 Dauerkarten haben die Krefelder bislang für die Oberliga-Spielzeit 2023/2024 verkauft. Ein starker Wert!

Am Tag der Saisoneröffnung meldete sich auch der Hauptsponsor zur Wort. Hier bei handelt es sich um Deutschlands ersten digitalen Vollsortiment-Kaufhaus "dasbob". Die Zusammenarbeit mit dem KFC ist auf sieben Jahre ausgelegt.

"Als Start-up aus Krefeld ist das Engagement beim KFC für uns als Fußballfans eine Herzensangelegenheit", sagte dasbob-Gründer Frank Spasojevic am Sonntag bei der Saisoneröffnung des KFC Uerdingen in der Grotenburg.

Zuversichtlich zeigte sich auch der KFC-Vorsitzende Marc Schürmann: "Wir gehen mit Mut und starken Partnern in die Zukunft." "dasbob" ist aus seiner Sicht kein Investor, Mäzen oder Darlehensgeber, sondern ein klassischer Sponsor, der Werbeleistungen kaufe, so Schürmann weiter. "

Wir starten beide in der Region für die Region, wir wollen beide deutschlandweit ein Thema werden. Frank Spasojevic

"Wir sind kein Partner, der sich einmischt, sondern der für den Klub da ist, wenn er gebraucht wird. Und so können wir hier gemeinsam eine große Erfolgsgeschichte schreiben", bestätigte auch Spasojevic.

Ziel sei es aus Sicht von dasbob, den KFC dabei zu unterstützen, wieder seine Stabilität zu finden. Die großen Erfolge – UEFA-Cup, DFB-Pokalfinale lägen zwar schon weiter zurück, dennoch sei eine Rückkehr in die 4., 3. oder gar 2. Liga keine Utopie. Spasojevic: "Davon sollten wir alle wieder träumen dürfen. Jetzt müssen wir aber erstmal die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam mit Klub und Fans dafür arbeiten. Schritt für Schritt."

Für die im Frühjahr verkündete langfristige Partnerschaft zwischen dasbob und dem KFC Uerdingen gab es nach den Worten von Spasojevic zahlreiche Gründe. Beide seien in Krefeld verwurzelt und hätten dort ihre Heimat. "Wir wollten regional im Sponsoring ein Zeichen setzen – einerseits, dass dasbob gekommen ist, um zu bleiben, und andererseits, um zu zeigen, dass wir an den KFC Uerdingen glauben", sagte der dasbob-Gründer und ergänzt: "Wir starten beide in der Region für die Region, wir wollen beide deutschlandweit ein Thema werden."

Die Fans hätten nach den Worten Schürmanns in der jüngeren Vergangenheit eine harte Zeit durchgemacht. Doch nach der Sanierung der Grotenburg werde es in dieser Saison wieder ein echtes Fan-Erlebnis mit mehr als 10.000 Zuschauern geben können. "Das ist wichtig", sagt Schürmann, der auch Geschäftsführer der dasbob Logistik GmbH ist, und ergänzt: "So wird zusammengefügt, was zusammengehört." Und dazu zählt auch die Zusammenarbeit zwischen dem KFC Uerdingen und dasbob.

"Wir wollen partnerschaftlich mit unserem Heimatverein agieren und Synergien nutzen. Wir sind optimistisch, dass der KFC Uerdingen sportlich und finanziell stabil und robust genug aufgestellt ist, um auch wieder von großen Zielen zu träumen“, sagt dasbob-Chef Spasojevic.