ETB SW Essen: Berater kümmert sich um Zimmerlings Profitraum

Zu Beginn der Saison 2022/23 wechselte Mittelfeldmann Guiliano Zimmerling von der U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen an den Uhlenkrug zum ETB. So verlief die erste Saisonhälfte.

Erst ein halbes Jahr spielt der zentrale Mittelfeldspieler Giuliano Zimmerling, der im Nachwuchs von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen ausgebildet wurde, beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein.

Doch dieses erste Halbjahr hatte es in sich für den 19-jährigen Studenten in sich. 14 Vorlagen und einen Treffer – so lautete die Bilanz vor dem Restrundenstart. Eine gute Quote.

Dann der Schock: Zimmerling verletzte sich bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft. Doch bis zum Re-Start nach der Winterpause war der junge Techniker wieder fit und wurde bei der Heim-Niederlage gegen die Sportfreunde Hamborn (1:2) nach einer Stunde für Mohammed Cisse eingewechselt.

Am Rande des Heimspiels beschrieb er gegenüber RevierSport: "Es ist ein durchweg gutes Gefühl. Ich freue mich riesig wieder auf dem Platz zu stehen und keine Schmerzen mehr zu haben. Leider hat es mit dem Sieg nicht geklappt, aber wir lernen aus den Fehlern und arbeiten daran diese zu minimieren."

Ein ähnlich gutes Gefühl habe Zimmerling im Bezug auf die Restrunde: "Wir wollen oben angreifen, auch wenn der Aufstieg nicht das übergeordnete Ziel ist. Viel mehr wollen wir an der Leistung der Hinrunde anknüpfen, was gegen Hamborn leider nicht geklappt hat. Ich bin guten Mutes und denke, dass wir in den nächsten Wochen wieder zu alter Form auflaufen."

Auch Zimmerling persönlich hat sich für die Restrunde einiges vorgenommen. Er erklärte: "Natürlich habe ich mir für die Restrunde vorgenommen noch die ein oder andere Bude zu machen. Egal, ob Tor oder Vorlage, ich bin ein Spielertyp, dem es vorrangig darum geht, dem Team zu helfen. Mal gucken, wo die Reise noch hingeht."

Bereits vor einem Monat hat RevierSport über den Mittelfeldmann berichtet, der kein Geheimnis daraus macht, dass er langfristig auf eine Profikarriere hinarbeitet. Das sei aber momentan nicht seine Sorge, betonte der 19-Jährige: "Sowas läuft hinter den Kulissen über meinen Berater. So kann ich mich vollkommen auf meine Leistung konzentrieren. Er guckt dann, wie es in Zukunft für mich weiter gehen wird."

Bevor man soweit in die Zukunft schaue, ginge es nun vorrangig darum nach der Verletzungspause wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Zimmerling betont: "Für mich ist es wichtig die Kondition, die Spielpraxis und die Spritzigkeit wieder reinzubekommen. Dann mache ich mir keine Sorgen, dass ich meine Leistungen abrufe und er Mannschaft helfe."