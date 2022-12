ETB: Ex-U19-Kapitän von RWE startet durch - Traum vom Profibereich

Beim ETB Schwarz-Weiß Essen gehört Guiliano Zimmerling zu den Entdeckungen der Hinrunde. Der 19-Jährige will hoch hinaus.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die stärkste Hinrunde seit Jahren gespielt und überwintert auf dem dritten Tabellenplatz. Zu den Entdeckungen der ersten Halbserie gehört zweifelsohne Guiliano Zimmerling. Der 19-Jährige kam in allen Spielen zum Einsatz und ist aus der Mittelfeldzentrale der Essener nicht mehr wegzudenken. Mit Kapitän Frederik Lach und Top-Torjäger Noel Futkeu absolvierten nur zwei Feldspieler mehr Minuten als Zimmerling.

Dabei ist es die erste Saison im Seniorenbereich für den gebürtigen Essener. Er kam aus der U19 von Rot-Weiss Essen. "Es war schon hart am Anfang, das Niveau in der Oberliga ist sehr hoch, vor allem was die Physis betrifft", berichtet Zimmerling. "Zum Glück konnte ich mich schnell daran gewöhnen. Ich fühle mich hier sehr wohl, meine Teamkollegen haben es mir leicht gemacht."

Dabei lernte Zimmerling in jungen Jahren bereits die negativen Seiten des Geschäfts kennen. Als Kapitän der RWE-U19 trainierte er in der Vorsaison regelmäßig mit den Profis, kam in fünf Pokalspielen zum Einsatz und gehörte hier und da zum Spieltagskader in der Regionalliga. Gute Voraussetzungen eigentlich, um einen Profivertrag zu erhalten. Erste Gespräche hatten laut Zimmerling bereits stattgefunden. Dann platzte jedoch der Traum vom dauerhaften Sprung nach oben. "Ich war zu dieser Zeit von falschen Leuten umgeben", berichtet Zimmerling. "So hatte sich die Sache dann schnell erledigt."

Hier habe ich perfekte Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln. Guiliano Zimmerling über den ETB

Es folgten der Abschied von Rot-Weiss und einige Wochen ohne Verein - ehe sich der ETB mit Coach Damian Apfeld, der Zimmerling schon in der RWE-Jugend trainierte, meldete. Oberliga am Uhlenkrug statt 3. Liga an der Hafenstraße. Auf dem Papier ein deutlicher Rückschritt. Doch rückblickend sei er dankbar, dass es so gekommen ist, betont Zimmerling. "Beim ETB bekomme ich das Vertrauen. Spielpraxis ist das Wichtigste für einen Spieler in meinem Alter. Hier habe ich perfekte Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln."

Denn Zimmerling will hoch hinaus, daraus macht der in der Zentrale flexibel einsetzbare Techniker kein Geheimnis. Wie zu hören ist, haben nach seinen zwölf Vorlagen und einem Tor bereits Vereine von der Oberliga-Spitze und aus der unteren Tabellenhälfte der Regionalliga West angeklopft. "Das schmeichelt mir. Aber ich habe dem ETB kommuniziert, dass ich die Saison hier zu Ende spiele", stellt Zimmerling klar.

Für die kommende Saison will er allerdings kein Versprechen abgeben. Sollte ihm ein gestandener Regionalligist oder eine U-Mannschaft "eine gute Perspektive aufzeigen", so Zimmerling, "dann würde ich mich schon damit beschäftigen". Und auf Dauer möchte der Student, der an einer Grundschule eine Sport-AG anbietet, in den Profibereich.

Doch auch einen Verbleib bei Schwarz-Weiß möchte Zimmerling nicht ausschließen. Immerhin lässt sich derzeit nicht ausschließen, dass der ETB nächste Saison viertklassig spielt - auch wenn die Verantwortlichen nichts vom Aufstieg hören möchten. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert, der ein Spiel weniger absolviert hat. Vor der Winterpause feierten die Essener vier Zu-Null-Siege in Serie.

"Wir haben jeden Menge Qualität im Kader. Der Aufstieg ist nicht unser Ziel", meint Zimmerling. "Wenn wir aber in der Rückrunde an unsere Leistungen anknüpfen und das nötige Glück hinzukommt, spielen wir automatisch um den Titel mit."