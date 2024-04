Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat an diesem Wochenende spielfrei. Der Rasen im heimischen Uhlenkrug ist unbespielbar. Die positive Nachricht: Ein talentierter Mann hat verlängert.

Das für Sonntag, 21. April 2024, angesetzte Heimspiel des ETB Schwarz-Weiß Essen gegen den FC Büderich fällt aus.

"Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Tagen ist der Naturrasen im Stadion Uhlenkrug leider nicht bespielbar und die Partie musste somit heute abgesagt werden", heißt es von Seiten des Essener Oberligisten. Eine gute Information gibt es für die Fans der Schwatten an diesem Wochenende dennoch.

Torwart Ryan Valentine bleibt ein weiteres Jahr am Uhlenkrug. Der talentierte Schlussmann, der gerade einmal 20 Jahre alt, besitzt das Gardemaß von 1,88 Meter und wechselte vor der Saison von der U19-Bundesligamannschaft vom VfB Hilden zu den Schwarz-Weißen.

In dieser Spielzeit kam der US-Amerikaner in 13 Meisterschaftsspielen der Oberliga Niederrhein und drei Partien im Niederrheinpokal zum Einsatz - und wusste im Team von Trainer Damian Apfeld durchweg zu überzeugen.

ETB-Trainer Damian Apfeld sagt zur Verlängerung von Ryan Valentine: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ryan. Dieses Beispiel mit Ryan zeigt, dass sich nicht nur Feldspieler richtig gut bei uns weiterentwickeln und aufs nächste Level kommen können, sondern auch Torhüter. Ich muss unserem Torwarttrainer Kai Heutger ein ganz großes Kompliment machen, der Ryan sehr eng betreut. Jetzt hoffen wir, dass die Entwicklung bei Ryan in seinem zweiten Seniorenjahr genauso voranschreitet wie jetzt auch. Dabei werden wir ihn beim ETB alle bestmöglich unterstützen."

"Was mich dazu bewogen hat beim ETB zu bleiben, waren die großartigen Erfahrungen, die ich in diesem Jahr gemacht habe. Ich habe so viele neue Dinge gelernt, viele Erfahrungen gesammelt, und das möchte ich auch im nächsten Jahr tun. Als ich mit Damian über seine Pläne für mich im nächsten Jahr sprach, wusste ich genau, dass ich hierbleiben möchte", erklärt Valentine.

Der Amerikaner, der mit fünf Jahren nach Deutschland kam, hat für die Serie 2024/2025 große Ziele. Er betont: "Mein persönliches Ziel für die nächste Saison ist, die klare Nummer eins im Tor zu sein und in jeder Partie zu spielen. Natürlich muss ich mir das verdienen, und es wird eine Herausforderung sein. Aber wenn ich das schaffe, dann wird das für meine persönliche Entwicklung sehr gut sein. Für die Mannschaft sollte unser Ziel unbedingt der Aufstieg sein. Wir sind eine sehr talentierte und junge Mannschaft, die im Laufe der Saison immer besser geworden ist, und ich denke, wenn es uns gelingt, so viele Spieler wie möglich zu halten, können wir die beste Mannschaft in dieser Liga werden."