ETB SW Essen: Sportlicher Leiter für den Nachwuchs gefunden - neue Rolle für Jürgen Lucas

Der ETB Schwarz-Weiß Essen stellt sich neu auf. Der am Saisonende scheidende Co-Trainer der Ersten Mannschaft und bisherige Nachwuchschef Jürgen Lucas erhalten neue Aufgaben im Verein.

Schwarz-Weiß Essen ist auf der Suche nach einem neuen ETB-Nachwuchschef in den eigenen Reihen fündig geworden.

Ulf Ripke wird Sportlicher Leiter im ETB-Nachwuchsbereich der U14- bis U19- Mannschaften. beim ETB Schwarz-Weiß Essen wird Ulf Ripke. Er hat seine Tätigkeit bereits aufgenommen und wird bis zum Saisonende in Doppelfunktion diese Rolle - zusätzlich zu seiner Aufgabe als Co-Trainer der ETB-Oberligamannschaft - ausüben. Ripke hatte erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben, dass er zur neuen Saison als Assistent von Damian Apfeld nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Nun freut er sich auf die neue Aufgabe im ETB-Nachwuchs. Ripke erklärt: "Es war ja bekannt, dass ich nach meinen vielen Jahren als Trainer auch mal Lust auf etwas Anderes hatte. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die ETB-Jugendabteilung auf mich zugekommen ist. Die Gespräche mit Oliver Becker und Peter Voigt waren super und die Aufgabe reizt mich sehr. Zusätzlich bin ich dem ETB schon immer sehr verbunden und meine Kinder spielen auch hier."

Auf absehbare Zeit will der ETB im Essener Fußballnachwuchs ganz klar die Rolle hinter Rot-Weiss Essen einnehmen. Ripke betont: "Ohne Frage gibt es viel zu tun, aber ich freue mich darauf, den Verein in einer neuen Funktion unterstützen zu können. Ich bin Feuer und Flamme und jetzt schon täglich im Einsatz. Ich hoffe, dass wir im Sommer wieder mit drei Mannschaften in der Niederrheinliga vertreten sind. Mein Ziel ist es, in Essen wieder die klare Nummer zwei im Jugendbereich zu werden. Dabei möchte ich mithelfen und meine Erfahrung einbringen."

Jürgen Lucas, der bisher als Sportchef bei den ETB-Junioren tätig war, bleibt den Schwarz-Weißen erhalten. Er wird nun den ETB-Vorstand um Vereinschef Karl Weiß in beratender Funktion - bei sportlichen Belangen rund die Oberligamannschaft - unterstützen.

Lucas, der einst auch Sportchef bei Rot-Weiss Essen war, sagt zu den Änderungen beim ETB: "Ich befinde mich seit mehreren Wochen mit dem ETB-Vorstand im Austausch. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir die nächste Saison planen, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen. Ich freue mich darüber, dass ich insbesondere von Karl Weiß um Unterstützung gebeten wurde. Für mich schließt sich damit ein Kreis, denn ich habe mit Damian Apfeld schon drei Jahre in der Jugend von Rot-Weiss Essen erfolgreich zusammengearbeitet. Wir kennen uns schon sehr lange und zu den handelnden Personen der ersten Mannschaft hatte ich immer schon ein gutes Verhältnis und großes Vertrauen. Im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten werde ich dort jetzt beratend und unterstützend tätig sein. Ich bin sicher, dass wir den einen oder anderen guten Transfer gemeinsam realisiert bekommen."

Apfeld und Lucas werden nach dem Abgang von Torjäger Timur Mehmet Kesim (Rot-Weiß Oberhausen) wieder einmal - schon in den vergangenen Jahren verließen mit Malek Fakhro, Marcello Romano und Noel Futkeu Goalgetter den Uhlenkrug - einen neuen torgefährlichen Angreifer suchen müssen.