Im Sommer lädt Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen zu einem Vorbereitungsturnier. Das ist der erste prominente Gegner.

120 Jahre Rot-Weiß Oberhausen. Ein Traditionsklub feiert. Für den Jubiläumssommer hat der am 18. Dezember 1904 gegründete und derzeitige Regionalligist jetzt einen Höhepunkt der Saisonvorbereitung bekannt gegeben.

So wird es am 12. und 13. Juli anlässlich der Saisoneröffnung ein Turnier geben, wie der Klub in einem Video mit dem neuen sportlichen Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano mitteilte.

"Da brauchen wir die richtigen Gegner. Und ich glaube, in meinem Handy habe ich ein paar spannende Namen - wenn die kommen, dann wird es ein richtiges Fest", verspricht da der Neu-Oberhausener. Und den ersten Teilnehmer beim "Emscherinselcup 2024" verriet der 34-Jährige ebenfalls.

Dabei handelt es sich um den englischen Traditionsverein FC Middlesbrough. Der Ligapokalsieger von 2004 spielt derzeit in der Championship (2. Liga) und erreichte im diesjährigen Ligapokal (EFL Cup) sogar das Halbfinale. Nach einem überraschenden 1:0-Sieg im Hinspiel setzte es im Rückspiel an der Stamford Bridge jedoch ein 1:6.

RWO zwischen Kaderplanung und Pokalfinale

Im Sommer steht dann also die Reise ins Ruhrgebiet im Kalender. Der Vorfreude von Lichtenwimmer schließt sich auch Leo Percovich an. Der Nachwuchskoordinator von "Boro" kommt im RWO-Video ebenfalls zu Wort und richtet sich auch an die RWO-Fans: "Wir freuen uns, euch zu besuchen und werden natürlich viele Fans mitbringen."

Die weiteren Teilnehmer am Emscherinselcup wird RWO in nächster Zeit bekannt geben. Gespielt wird ab Freitagabend (12. Juli, ab 19 Uhr), am Samstag fällt dann die Entscheidung. Zum Abschluss des Turnier-Wochenendes lädt der ehemalige Bundesligist noch zu einer Feier.

Bis dahin gibt es für die Kleeblätter noch einiges zu tun. Mit Sebastian Gunkel ist ein Trainer für die neue Saison gefunden, bei der Kaderplanung sind noch einige Baustellen offen. Und sportlich wäre da ja auch noch der Höhepunkt der Saison: Das Niederrheinpokalfinale gegen den Erzrivalen Rot-Weiss Essen, das an der Hafenstraße stattfinden wird.