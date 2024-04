Rot-Weiß Oberhausen plant schon die neue Saison 2024/2025. Und: Wie unsere Redaktion erfuhr, ist ein torgefährlicher Stürmer als Zugang bereits fix.

Vor wenigen Tagen hatte RevierSport berichtet, dass Rot-Weiß Oberhausen gerne Kevin Brechmann von der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf verpflichten würde.

"Da wir vor allen Dingen auf den offensiven Außenbahnpositionen auf junge und spannende Spieler setzen wollen, ist Kevin vom Anforderungsprofil per se interessant. Wenn wir etwas zu verkünden haben, werden wir dies tun. Fakt ist auch, dass wir uns auf dieser Position ohnehin nach mehreren Optionen umschauen", meinte Dennis Lichtenwimmer auf RevierSport-Nachfrage.

Ähnliches sagt er in Bezug auf Timur Mehmet Kesim. Lichtenwimmer am Montag (15. April 2024) gegenüber RS: "Ich kommentiere keine Namen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir das auch."

Nach unseren Informationen ist der Vertrag zwischen Kesim und RWO fix. Der 20-jährige Stürmer des ETB Schwarz-Weiß Essen erhält demnach ab dem 1. Juli 2024 ein Arbeitspapier beim Regionalligisten.

In der laufenden Oberliga-Saison kommt Kesim auf starke 13 Tore und drei Vorlagen in 24 Einsätzen für das Team von Trainer Damian Apfeld. Hinzu kommen zwei Buden in drei Niederrheinpokal-Einsätzen. In Zukunft soll der gebürtige Essener Junge dann in Oberhausen performen. Unter welchem Trainer das sein wird, steht noch nicht fest.

Kesim wurde im Nachwuchs der SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiss Essen ausgebildet. Er kommt neben den 24 Begegnungen in der 5. Liga auch auf 15 Partien (ein Tor) in der Regionalliga West. Ab der kommenden Saison 2024/2025 werden dann weitere Viertligaspiele hinzukommen.

Rot-Weiß Oberhausen: Großer Umbruch steht bevor

RWO hat aus dem aktuellen Kader zehn Spieler in seinen Reihen, die noch bis zum Sommer 2025 an den Verein gebunden sind. Hierbei spielen aber Marius Kleinsorge und Michel Niemeyer keine Rolle. Sie dürfen sich neue Klubs suchen. RS berichtete.

Sieben, Stappmann und Fassnacht sollen gehalten werden - haben aber auch andere Anfragen vorliegen

Wie unsere Redaktion erfuhr, wird der Umbruch im kommenden Sommer in Oberhausen groß ausfallen. Von den Spielern, deren Verträge auslaufen, sollen nur Tanju Öztürk, Moritz Stoppelkamp, Sven Kreyer, Dominik Burghard, Phil Sieben, Pierre Fassnacht und Tim Stappmann neue Angebote erhalten. Bei dem letztgenannten Trio wird es Oberhausen nicht einfach haben zu verlängern. Denn Sieben, Fassnacht und Stappmann haben auch externe Optionen vorliegen.

Derweil werden nach unseren Informationen Moritz Montag, Tobias Boche, Matona-Glody Ngyombo, Fabian Holthaus, Christian März, Rinor Rexha und Sebastian Mai keine neuen RWO-Offerten erhalten. Wobei Montag, Rexha und Mai - abhängig von der Trainerentscheidung - noch auf ein RWO-Angebot hoffen dürfen. Auf Lichtenwimmer und Bauder wartet viel Arbeit.