VfL Bochum Hofmann vor Heidenheim - "Es wird eine Antwort der Mannschaft kommen"

Noch sechs Spieltage, es geht um alles. So will der VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim auch auftreten. Philipp Hofmann kündigt eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität an.