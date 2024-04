Rot-Weiß Oberhausen spielt sechs Spieltage vor Saisonende nur noch um die goldene Ananas in der Regionalliga West. Die Planungen für die neue Serie 2024/2025 laufen auf Hochtouren.

Platz neun in der Regionalliga West und das Niederrheinpokal-Finale: So lautet die bisherige RWO-Ausbeute in der Saison 2023/2024. Die neue Spielzeit soll besser verlaufen - natürlich ist hiermit der Liga-Alltag gemeint.

Bei Rot-Weiß Oberhausen werden in diesen Tagen viele Gespräche geführt - mit Trainern, aktuellen und externen Spielern. "Wir haben jetzt mit jedem Kaderspieler über seine Zukunft gesprochen. Jeder, bis auf zwei, drei Ausnahmen, weiß genau, wie es mit ihm weitergehen wird. Diejenigen, die es noch nicht wissen, warten die Trainerentscheidung ab. Auch wir müssen dann letztendlich sehen, welcher dieser Spieler zum System des neuen Trainers passt oder weniger dafür prädestiniert ist. Da haben wir noch einige, aber wenige Fragezeichen", berichtet Dennis Lichtenwimmer gegenüber RevierSport.

Der RWO-Sportchef gab - Stand: 10. April 2024 - bekannt, dass mit den Torhütern Robin Benz, Kevin Kratzsch, Daniel Davari (er ist als dritter Keeper und Torwart-Trainer zur neuen Saison eingeplant, Anm. d. Red.) und den Feldspielern Nico Klaß, Ozan Hot, Kerem Yalcin, Marius Kleinsorge, Denis Donkor, Michel Niemeyer sowie Cottrell Ezekwem aktuell zehn Spieler ab dem 1. Juli 2024 noch gültige Einjahresverträge in Oberhausen besitzen. Alle anderen Arbeitspapiere laufen aus.

"Wir werden den Stamm halten. Aber klar ist auch, dass wir Frische hinzugewinnen wollen. Ich gehe aktuell von acht, vielleicht neun neuen Spielern aus. Das wird man dann sehen", verrät Lichtenwimmer.

Nach RevierSport-Informationen sollen Routiniers wie Tanju Öztürk oder auch Sven Kreyer ein weiteres Jahr für RWO spielen, auch Moritz Stoppelkamp würden die Kleeblätter gerne weiter im Kleeblatt-Dress sehen.

Lichtenwimmer: "Wir sind mit Moritz in Gesprächen. Wir können uns das mit Sicherheit vorstellen und würden Stoppelkamp gerne halten. Er ist ein Spieler, der im Mittelfeld-Zentrum proaktive Lösungen sucht. So stellen wir uns unser Spiel auch in Zukunft vor. Bleibt abzuwarten, ob wir uns einig werden."

Einigung muss RWO auch noch mit einem neuen Cheftrainer erzielen. Nach RS-Informationen sind hier noch drei Mann im Rennen. Einer dieser Kandidaten ist Pascal Bieler (zuletzt TSV Steinbach Haiger). Eigentlich wollten die Oberhausener Verantwortlichen den neuen Chefcoach bis Ostern vorstellen. Das ist der RWO-Führung nicht gelungen.

"Wir haben da keinen Druck und wollen uns auch keinen machen. Das muss eine sehr gut überlegte Entscheidung sein. Schließlich geht es hier um eine wichtige Position im Verein. Ich bin positiv gestimmt, dass wir das in diesem Monat noch über die Bühne bringen und der Öffentlichkeit bekanntgeben, wer neuer RWO-Trainer wird."