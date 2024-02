Nur einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Cheftrainer Damian Apfeld hat der ETB Schwarz-Weiß Essen eine weitere Personalentscheidung bekannt gegeben.

Während Cheftrainer Damian Apfeld seinen Vertrag am Uhlenkrug vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängerte - RevierSport berichtete - wird Apfelds Vertrauter Ulf Ripke den ETB Schwarz-Weiß Essen nach dieser Spielzeit verlassen.

Der 47-jährige Co-Trainer der Schwarz-Weißen kam im Sommer 2022 zusammen mit Apfeld zum Uhlenkrug und arbeitete seitdem erfolgreich beim DFB-Pokalsieger von 1959. Nach reiflicher Überlegung sucht der Inhaber der Trainer-A-Lizenz - dessen Söhne im ETB-Nachwuchs spielen - zur kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung.

Vor seinem Engagement beim niederrheinischen Oberligisten war Ripke unter anderem Chefcoach bei der SG Schönebeck, Blau-Weiß Mintard und SV Burgaltendorf.

"Mein Vertrag endet am 30. Juni, und ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie es im Sommer weitergehen soll. In mir ist dann die Entscheidung gereift, eine Veränderung anzustreben und etwas anderes machen zu wollen. Ich bin da sehr flexibel und breit gefächert. Wenn das Richtige kommt, wäre ich im Sommer dazu bereit, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Das kann direkt auf dem Platz als Coach oder Co-Trainer sein, aber ich kann mir auch eine Rolle als Sportlicher Leiter mittlerweile gut vorstellen. Ich finde das Scouting sehr spannend und eine Tätigkeit in diesem Bereich wäre für mich ebenfalls denkbar. Es muss einfach vom Gesamtkonzept her passen. Falls nicht das Richtige dabei ist, würde ich auch mal eine Pause einlegen. Die neue Herausforderung müsste mich schon reizen", sagt Ripke zu seiner Entscheidung.

Ich bin weiterhin maximal motiviert und möchte in dieser Saison noch den größtmöglichen Erfolg mit allen Beteiligten am Uhlenkrug erreichen. Ab dem Sommer würde ich mich dann aber auf eine neue Aufgabe freuen Ulf Ripke

Über den ETB Schwarz-Weiß fügt er folgendes hinzu: "Der ETB ist mein Heimatverein. Ich habe früher sechs Jahre dort in der Jugendabteilung gespielt und nun spielen meine Kinder dort. Deshalb werde ich dem ETB im Jugendbereich als Vater auch erhalten bleiben. Es ist nach wie vor eine große Verbundenheit zu den Schwarz-Weißen da und darum wünsche ich dem ETB in jeglicher Form nur das Beste. Ich bin weiterhin maximal motiviert und möchte in dieser Saison noch den größtmöglichen Erfolg mit allen Beteiligten am Uhlenkrug erreichen. Ab dem Sommer würde ich mich dann aber auf eine neue Aufgabe freuen."