Der ETB Schwarz-Weiß Essen plant seine Zukunft weiter mit Trainer Damian Apfeld. Dieser verlängerte seinen Vertrag vorzeitig.

Damian Apfeld hatte den ETB Schwarz-Weiß Essen zum 1. Juli 2022 als Trainer übernommen und die vergangene Saison auf einem guten 5. Tabellenplatz abgeschlossen- die beste ETB-Platzierung in der Oberliga seit zwölf Jahren.

Zudem entwickelte der A-Lizenzinhaber, der ein Jahrzehnt im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen arbeitete, Spieler wie Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II) oder Marcello Romano (Preußen Münster II) auf die nächste Stufe. Aktuell liegt Familienvater Apfeld mit dem ETB auf dem 8. Tabellenrang. Der Lohn folgte nun: Die ETB-Verantwortlichen verlängerten mit Apfeld vorzeitig bis zum 30. Juni 2025.

"Ich freue mich, dass die Verlängerung mit Damian geklappt hat. Kontinuität ist ganz wichtig für unseren Klub. Insbesondere mit einem Trainer, der sich auch mit dem Verein ETB Schwarz-Weiß Essen sehr identifiziert und gute Arbeit leistet. Er trägt die Ziele, die wir hier verfolgen, durchaus auch mit. Deshalb kam es sehr schnell zu einer Einigung. Es war bisher eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Damian. Wir sind sehr zufrieden, dass er bei uns bleibt und wir ihn als Trainer behalten können. Wir wollen mit ihm zusammen in die Zukunft gehen", erklärt Karl Weiß, der erste Vorsitzende der Schwarz-Weißen.

Der ehemalige Landesligaspieler Apfeld begann seine Trainer-Laufbahn 2011 im Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Er übte zunächst die Rolle des Co-Trainers in der U19- und U17-Mannschaft aus. 2014 verließ der gebürtige Bottroper die Hafenstraße und wechselte als Assistent von Dirk Tönnies zur ersten Mannschaft von der Spielvereinigung Schonnebeck.

Die neue Infrastruktur, die gerade am Uhlenkrug entsteht, wird unserem Verein einen weiteren Schub verleihen. Das wird uns speziell in den Wintermonaten dann bessere Möglichkeiten geben. Das sind Faktoren, die mir meine Entscheidung leicht gemacht haben. Ich werde meine Arbeit beim ETB weiterhin mit maximaler Leidenschaft und Erfolgshunger fortsetzen. Damian Apfeld

Nach rund zwei Jahren am Schetters Busch begann dann Apfeld Cheftrainer-Laufbahn mit der Station beim ETB. Von April 2016 bis Januar 2017 war er erstmals Cheftrainer am Uhlenkrug, bevor in Rot-Weiss Essen als U19-Trainer zurück an die Hafenstraße lockte. Von Juli 2017 bis zum Sommer 2021 war er Chefcoach der Essener A-Junioren. Nach dem Aus bei RWE heuerte Apfeld im Oktober 2021 beim FC Kray an, schaffte den Oberliga-Klassenerhalt und verließ den Essener Osten Richtung Süden der Stadt zum 1. Juli 2022 zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Hier wird er nun länger bleiben.

Damian Apfeld meinte zu seiner Vertragsverlängerung am Uhlenkrug: "Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen, das in mich gesetzt wird. Wir alle beim ETB sind hochmotiviert, den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln. Die neue Infrastruktur, die gerade am Uhlenkrug entsteht, wird unserem Verein einen weiteren Schub verleihen. Das wird uns speziell in den Wintermonaten dann bessere Möglichkeiten geben. Das sind Faktoren, die mir meine Entscheidung leicht gemacht haben. Ich werde meine Arbeit beim ETB weiterhin mit maximaler Leidenschaft und Erfolgshunger fortsetzen."