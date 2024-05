Mit dem 21. ungeschlagenen Spiel feiern die Frauen des VfL Bochum die Meisterschaft in der Regionalliga West. So haben sie gespielt und so geht es weiter.

Feierlaune beim VfL Bochum. Die Frauen des VfL setzten einer überragenden Saison in der Regionalliga West am 1. Mai die Krone auf und bleiben auch drei Spiele vor Schluss ungeschlagen.

Die Mannschaft von Cheftrainerin Kyra Malinowski sicherte sich mit einem 5:0-Auswärtssieg beim 1. FFC Recklinghausen souverän die Meisterschaft. Damit starten die VfL-Frauen in die Entscheidungsspiele zum Aufstieg in die 2. Bundesliga, Verfolger Fortuna Köln kann die Bochumerinnen nicht mehr abfangen.

„Recklinghausen legt gerne eine aggressive Spielweise an den Tag“, warnte VfL-Cheftrainerin Malinowski noch im Vorfeld der Partie. „Wir müssen versuchen klar zu spielen, ohne Tiki-Taka, sondern unsere Linie im Spiel halten.“

Gerade in der ersten Halbzeit zeigten die Gäste genau diese Klarheit - und Recklinghausen die Grenzen auf. Bereits in der 9. Minute ging der VfL in Führung, Alina Angerer markierte das 1:0. Bis zum Pausenpfiff schraubte Bochum das Ergebnis bereits auf 4:0, Anna-Luisa Figueira Marques (17.), Nina Lange (38.) und erneut Doppelpackerin Angerer (45.+2) trafen.

Drei Spiele noch zu gehen, dann kommen Entscheidungsspiele

In der zweiten Halbzeit ließen es die Bochumerinnen dann ruhiger angehen und näherten sich immer mehr dem sicheren Aufstieg. Auch Nina Lange schnürte noch ihren Doppelpack, rund zehn Minuten nach ihrem 5:0 war das Spiel vorbei - und die Frauen des VfL Bochum sicherer Meister.

Auch nach dem 21. Saisonspiel bleiben die VfL-Frauen somit ungeschlagen, gewannen 19 dieser Spiele und stehen mit einem Torverhältnis von 80:8 an der Spitze. Diese weiße Weste wollen sie sicher auch im Saisonendspurt bewahren, wenn es nach der Meisterschaft zur Kür gegen Vorwärts Spoho Köln, Fortuna Köln und die U20 der SGS Essen geht.

Vor allem aber wird der Blick auf die Aufgaben danach gerichtet sein. Nach Saisonende geht es für die VfL-Frauen noch in zwei Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga Südwest. Hier führt Mainz 05 die Tabelle ähnlich klar wie die Bochumerinnen an. Am 9. Juni steht das Hinspiel an, die Entscheidung über den Aufstieg wird eine Woche später (16. Juni) gefällt.

So haben sie gespielt:

VfL Frauen: Närdemann - Rybacki, Angrick, Vogel (46. Kerkhoff), Maiwald, Hoppius (87. Kaplon), Wenzel (75. Beyer), Moczarski (46. Wilhelm), Figueira Marques (56. Karwatzki), Lange, Angerer.

Tore: 0:1 Angerer (9.), 0:2 Figueira Marques (17.), 0:3 Lange (38.), 0:4 Angerer (45.+2), 0:5 Lange (83.).

Schiedsrichter: Jan-Eric Hegmanns.

Zuschauer: 150.