Im Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und VfL Osnabrück absolvierte Amara Condé sein 100. Spiel für den FCM. Ein besonderer Tag für den Ex-Essener.

Der 1. FC Magdeburg und VfL Osnabrück trennten sich am vergangenen Zweitliga-Spieltag 1:1-Remis.

Durch dieses Ergebnis verpasste der FCM zwar den endgültigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf, sicherte sich jedoch einen weiteren wichtigen Punkt. Nach 31 Partien ist die Elf von Chefcoach Christian Titz Tabellenelfter und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang – eine solide Ausgangslage.

Ein Akteur feierte bei diesem Spiel ein ganz besonderes Jubiläum: Die Rede ist von Amara Condé. Der Kapitän der Magdeburger absolvierte seine 100. Partie im Magdeburger Trikot.

Zu diesem Anlass wurde der gebürtige Freiberger vor dem Anpfiff ausgezeichnet. Sportchef Otmar Schork und Trainer Titz ehrten den Spielführer mit einem besonderen Trikot und einem Blumenstrauß. Bei seinem Jubiläum stand Condé in der Startelf und wurde nach 78 Minuten ausgewechselt.

Seit 2021 steht der Mittelfeldmotor in Magdeburg unter Vertrag, ein Jahr später wurde er bereits zum Kapitän ernannt. In der Meistersaison 2021/22 war Condé ein absoluter Leistungsträger und zählte zu den besten Drittliga-Spielern. Nach dem Aufstieg in die 2. Liga kam der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler im Unterhaus 55 Mal zum Einsatz.

Zwei Jahre spielte Condé für Rot-Weiss Essen

Vor seinem Wechsel in den Osten stand Amara Condé von 2019 bis 2021 bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag und bestritt 67 Pflichtspiele im RWE-Trikot – davon 26 unter Trainer Titz. An der Hafenstraße entwickelte sich der 27-Jährige mit seiner offensiven und dynamischen Spielweise auf Anhieb zum Publikumsliebling.

Seine Highlights: Condé erzielte in seinem ersten Pflichtspiel gegen Borussia Dortmund II (2:1) ein traumhaftes Freistoßtor zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich und wurde im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf (3:2) zum besten Spieler des Spiels gewählt.