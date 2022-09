SSVg Velbert: „Eingeschworener Haufen“ - Das macht die SSVg Velbert so stark

Offensivspieler Max Machtemes spielt in seiner sechsten Saison bei der SSVg Velbert. RS hat sich mit dem 26-Jährigen über die Entwicklung unterhalten.

Nach dem verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit nimmt die SSVg Velbert in dieser Saison einen neuen Anlauf und wird der Favoritenrolle in der Oberliga Niederrhein bislang gerecht. Beim 4:0 gegen den SC St. Tönis folgte der bereits sechste Dreier in Folge. Ein wichtiger Faktor: Mittelfeld-Mann Max Machtemes, der in dieser Partie mit der Kapitänsbinde auflief.

Der 26-Jährige fasste das Spiel aus seiner Sicht zusammen: „Von Minute eins an waren wir die klar bessere Mannschaft, hatten sowohl vor als auch nach dem 1:0 klare, hundertprozentige Chancen. Wir haben super Zeitpunkte für unsere Treffer erwischt, konnten glücklicherweise auch direkt nach dem Kabinengang treffen. Mit dem Endstand können wir zufrieden sein.“





Mit der SSVg Velbert führt Machtemes nach neun absolvierten Spielen die Tabelle der Oberliga Niederrhein an. Der gebürtige Essener steht seit 2017 bei den Bergischen unter Vertrag, hat dort „seinen“ Verein gefunden. Der nahezu optimale Saisonstart kommt für ihn wenig überraschend und ist nur das folgerichtige Ergebnis guter Arbeit: „Erstmal haben wir individuelle Klasse im Kader. Dazu sind wir ein Team, welches jetzt schon mehrere Jahre zusammenspielt. Viele meiner Mannschaftskollegen stehen mit mir schon einige Saisons zusammen hier in Velbert auf dem Feld. Das ist ein eingeschworener Haufen. Zudem haben sich die Neuzugänge auch super integriert.“

Einen ausführlichen Vergleich zur Spielweise aus der vergangenen Saison möchte Machtemes noch nicht ziehen. Trotzdem seien schon Unterschiede zu erkennen: „Bereits im letzten Jahr haben wir guten Fußball gespielt. Leider hat es am Ende dann nicht ganz gereicht. In dieser Saison sind wir mindestens genau so gut. Wenn nicht sogar noch ein ganzes Stück besser.“ Trotz des guten Starts möchte der Routinier den Ball flach halten. Nach neun Spieltagen sei schließlich „noch kein Team aufgestiegen“.

Heiß erwartetes Duell gegen Ex-Trainer steht an

Am kommenden Samstag (24. September, 17 Uhr) steigt im altehrwürdigen Grotenburg-Stadion das heiß erwartete Duell gegen Absteiger KFC Uerdingen. Eine Partie, welche „schon mehr ein Thema ist als andere Ligaspiele“, verriet Machtemes. Der 26-Jährige erwarte ein „Duell auf Augenhöhe“ und spürt die Vorfreude: „Das wird ein hitziges und schweres Spiel vor hoffentlich vielen Zuschauern. Uerdingen hatte in dieser Woche spielfrei, für uns geht's quasi direkt vom einen Spiel ins andere. An der Linie steht unser Ex-Trainer (Alexander Voigt, Anm. d. Red.). Der wird hochmotiviert sein. Wenn wir so auftreten wie gegen St. Tönis, dann nehmen wir auch am Samstag die Punkte mit.“