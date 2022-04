Niederrheinpokal: So viel MSV steckt im 1. FC Bocholt

Am Mittwoch ist der MSV Duisburg im Viertelfinale des Niederrheinpokals zu Gast beim 1. FC Bocholt. Zwischen beiden Vereinen gibt es eine ausgeprägte Verbindung.

Im Viertelfinale des Niederrheinpokals (6. April, 19:30 Uhr) empfängt der 1. FC Bocholt am morgigen Mittwoch den Drittligisten MSV Duisburg.

Schon früher gab es eine besondere Beziehung zwischen Bocholt und Meiderich. Michael Tönnies stürmte am Hünting. Auch Ferry Schmidt, Manfred Tebeck und Roland Wohlfahrt spielten in den schwarz-weißen Trikots, um nur einige zu nennen.

Vor dem Viertelfinale steckt immer noch viel Spielverein im 1. FC Bocholt

Bocholts Keeper Sebastian Wickl wurde beim MSV ausgebildet und spielte bis zur U19 in Meiderich. In der Saison 13/14 zog es ihn erneut an die Wedau und er absolvierte 18 Partien für die Zweitvertretung der „Zebras“.

Linksverteidiger Maximilian Güll, der unter Trainer Jan Winking keine große Rolle spielt, durchlief sämtliche Jugendmannschaften des MSV und kam in seiner ersten Profisaison 13/14 auf elf Drittligaeinsätze für die Duisburger.

Leistungsträger und Vorlagen-König Kevin Grund ist ebenfalls ein MSV-Eigengewächs und absolvierte für die zweite Mannschaft der Meidericher über 100 Partien, ehe es ihn 2011 zu Rot-Weiss Essen zog.

Des Weiteren ist Maurice Exslager, der 68 Zweitligapartien für den MSV bestritt, seit dieser Saison in der zweiten Mannschaft der „Schwatten“ aktiv und dort für die Tore zuständig.

Zu guter Letzt kommt Ex-Profi Christopher Schorch, der kürzlich nach seiner Vertragsauflösung mit dem Wuppertaler SV die aktive Karriere beendete und nun seit gut zwei Wochen als Strategischer Berater beim Oberliga-Aufstiegskandidaten die Fäden zieht.