Oberliga Westfalen: Westfalia Herne will sich nicht aufgeben

Aus sportlicher Sicht könnte es für den SC Westfalia Herne in dieser Saison nicht schlechter laufen. Doch der Klub hat sich noch nicht aufgegeben.

In der Oberliga Westfalen läuft Traditionsverein SC Westfalia Herne den eigenen sportlichen Ansprüchen mehr als hinterher. Nach zwölf Spieltagen belegt Herne den letzten Tabellenplatz mit gerade einmal zwei Punkten und einer Tordifferenz von -21. Nach dem Rücktritt von Trainer Christian Knappmann übernahm der ehemalige Assistent von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis das Ruder beim SC. David Zajas heißt der Mann, der Herne aus der Misere holen soll.

In seinen bislang vier Partien an der Seitenlinie konnte Zajas immerhin einen Punkt gegen die zweite Mannschaft von Preußen Münster erringen. Auch bei der knappen Heimniederlage gegen den SC Paderborn II war Herne die spielbestimmende Mannschaft. Zwar sind die eingefahrenen Ergebnisse aus sportlicher Sicht noch nicht zielführend, der von Zajas geforderte Lernprozess scheint jedoch bereits im vollen Gange zu sein.

Meinerzhagen lädt zum Kellerduell

Am kommenden 13. Spieltag steht für Westfalia Herne ein Auswärtsspiel auf dem Plan. Der RSV Meinerzhagen lädt zum Kellerduell in der Oberliga Westfalen. Meinerzhagen rangiert in der Tabelle einen Rang höher auf Platz 20 - hat auch erst sechs Punkte auf dem Konto. Zwar könnte Herne bei einem Sieg die Rote Laterne noch nicht abgeben, jedoch wäre man auf einen Zähler herangerückt. Bei einer Niederlage würde sogar Meinerzhagen um sieben Punkte davonziehen. Hinzu kommt, dass der RSV in der laufenden Spielzeit eine Partie weniger bestritten hat als Schlusslicht Herne.

Auf die Leistung seiner Mannschaft gegen Paderborn am vergangenen Spieltag will Cheftrainer Zajas hingegen aufbauen und möglichst im fünften Anlauf seinen ersten Sieg als Coach einfahren. “Gegen Paderborn haben wir eine richtig gute Leistung gezeigt und waren die bessere Mannschaft. Darauf müssen wir in der nächsten Partie aufbauen und so schnell wie möglich die ersten drei Punkte einfahren. Wir werden uns nicht aufgeben”, erklärte Zajas in Bezug auf den kommenden Spieltag.

Auch die Fans haben ihren Klub noch nicht abgeschrieben. Beim Spiel gegen Paderborn peitschten die 250 anwesenden Zuschauer ihre Mannschaft kollektiv nach vorne. Besonders nach dem 1:1-Ausgleich durch Lokman Erdogan spürten die Anhänger, dass noch was gegangen wäre. Zwar ging die Partie schlussendlich knapp verloren, trotzdem ist es gut für den Verein, dass er sich auf die Unterstützung der Anhänger verlassen kann - obwohl der Erfolg momentan noch ausbleibt. Gegen Meinerzhagen soll die Treue der Fans dann endlich mit dem ersten Dreier der Saison belohnt werden.