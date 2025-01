Noch hat die Restrunde in der Landesliga 2 am Niederrhein nicht begonnen, da plant der SV Scherpenberg schon die Serie 2025/26 und hat einige Personalentscheidungen getroffen.

Der SV Scherpenberg sortiert sich schon einmal für die neue Spielzeit. Denn in der aktuellen Saison 2024/2025 steht Scherpenberg im Niemandsland.

Elf Zähler beträgt der Rückstand auf Platz zwei und sieben Punkte liegen die Moerser vor dem ersten Abstiegsrang. Gute Voraussetzungen, um schon einmal weiter in die Zukunft zu blicken.

So haben mit den Torhütern Julian Geitz und Jamie van Dornick sowie den Feldspielern Maximilian Abel, Conner Wastian, Nick Noah Redam, Ömer Akbel, Robin Fuhrmann und Luca Grillemeier gleicht acht Spieler ihre Verträge für die neue Serie 2025/2026 verlängert. Hinzu kommen die Zusagen der Assistenten Damian Raczka und Gregor Grillemeier sowie Torwarttrauner Ralf Ring.

Sie werden weiter mit Christian Mikolajczak zusammenarbeiten. "Ich hatte ein langes und sehr offenes Gespräch mit 'Micky'. Er weiß, worauf es ab sofort ankommen wird. Es gibt keine Ausreden mehr. Wir müssen in der neuen Saison liefern und am besten schon diese Spielzeit gut zu Ende bringen, damit wir mit einem positiven Gefühl im Sommer an die neue Serie gehen. Wir wollen nach diesem Umbruchjahr dann angreifen und uns nach oben hin orientieren. Alles andere wäre sehr enttäuschend. Wir trauen Christian Mikolajczak zu, dass er mit uns viel Erfolg haben kann und deshalb haben wir auch mit ihm bis zum Sommer 2026 verlängert", erklärt SVS-Sportchef Sven Schützek.

Wenn es im Februar wieder um Landesliga-Punkte geht, dann kann Mikolajczak auch auf die Dienste des US-Amerikaners Darius Elliot Jones setzen. Der 23-jährige Offensivspieler hat die Scherpenberger im Training überzeugt und wurde verpflichtet.

Mit dabei ist auch wieder El Houcine Bougjdi. Der bald 40-Jährige, der einst beim VfB Homberg spielte und beim KFC Uerdingen der Liebling der Fans war, pausierte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen. "Er kann natürlich Fußball spielen. Das verlernt er nicht. Mal schauen, inwiefern 'Buggy' uns helfen kann. Wir freuen uns jedenfalls, dass er wieder dabei ist", sagt Schützek.