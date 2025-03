Es lief die 89. Spielminute, als das Landesliga-Lokalderby zwischen dem GSV Moers und SV Scherpenberg abgebrochen. Der Grund: eine rassistische Entgleisung.

150 Zuschauer waren an die Filder Straße gekommen, um das Landesliga-Lokalderby zwischen dem GSV Moers und SV Scherpenberg zu verfolgen.

In der 88. Minute erzielte Marc Rene Bäsner den vermeintlichen 2:1-Siegtreffer.

Vermeintlich, weil wenige Sekunden später Schiedsrichter Mathäus Kobylanski das Spiel abbrach. Der Grund: GSV-Akteur Burak Bayram soll SVS-Trainer Christian Mikolajczak nach dem 2:1-Treffer an der Seitenlinie als "Nazi" beschimpft haben. Die Scherpenberger weigerten sich daraufhin weiterzuspielen. Ex-Schalke-Profi Mikolajczak zeigte sich schockiert.

RevierSport griff zum Hörer und fragte am späten Samstagabend bei Sven Schützek nach. Der Sportchef der Scherpenberger berichtete von der Entgleisung eines GSV-Spielers: "Die Nummer 77 des GSV Moers hat unseren Trainer als Scheiß-Nazi bezeichnet. Das geht gar nicht. Das haben wir nicht toleriert. Denn die Worte waren rassistischer Art. Und bei allen Derby-Emotionen: Das geht einfach nicht! Da muss auch ein Zeichen setzen."

Wir haben bis zu zehn Zeugen, die das gehört haben und aussagen wollen Sven Schützek

Schützek betonte weiter: "Das Ergebnis ist uns völlig egal. Wenn ich die Aussagen, der Verantwortlichen des GSV Moers höre, die besagen, dass wir nach dem letzten Strohhalm des Spielabbruchs greifen, weil wir schlechte Verlierer seien, dann muss ich sagen, dass sie leider nichts verstanden habe, was in unserer Gesellschaft passiert. Der Sport soll die schönste Nebensache der Welt sein und verbinden. Wir sind im Männerfußball und können uns auch bis zur Gürtellinie beleidigen. Das gehört dazu, dass wissen wir alle. Aber Arschloch, Wichser, Idiot ist etwas anderes als Nazi. Da hört der Spaß auf. Rassismus hat auf dem Sportplatz und in unserer Gesellschaft nichts verloren!

GSV Moers: Aktas - Ghrayeb, Riegert (68. Bäsner), Nowitzki, Bayram - Preuß, El Moumen (85. Konrad), Kogel, Dogan (70. Ljesnjanin) - Simsek, Rankl. Aktas - Ghrayeb, Riegert (68. Bäsner), Nowitzki, Bayram - Preuß, El Moumen (85. Konrad), Kogel, Dogan (70. Ljesnjanin) - Simsek, Rankl. SV Scherpenberg: van Dornick - Schoof, Frömmgen, Abel, Kapuscinski - Grillemeier (72. Jones), Tietz, Karaca (74. Case), Kretschmer - Blank, Sadiklar. Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski Tore: 0:1 Blank (21.), 1:1 Simsek (60.), 2:1 Bäsner (88.) Zuschauer: 150

Der SV Scherpenberg wartet nun auf den Sonderbericht des Schiedsrichters. Dann soll eine Strafanzeige gegen Burak Bayram gestellt werden. "Wir haben bis zu zehn Zeugen, die das gehört haben und aussagen wollen", sagt Schützek.

RevierSport fragte auch beim GSV Moers nach. Teammanager Patrick Iwersen sagte: "Wir haben nichts dergleichen gehört und da steht es mir auch nicht zu, darüber zu urteilen. Ich finde es nur sehr, sehr schade, dass das Moerser Derby mit diesem faden Beigeschmack endet. Egal, was da sich an den Kopf geworfen worden sein soll - meine Meinung: Die 120 Sekunden hätte Scherpenberg noch zu Ende spielen und dann immer noch eine Strafanzeige stellen können. Aber, okay: Sie haben so entschieden, wie sie es für richtig hielten. Schade."