Der FC Kray und Trainer Bartosz Maslon gehen getrennte Wege. Der neue Trainer steht schon fest. Eine WhatsApp-Sprachnachricht des Krayer Sportvorstands ist im Umlauf.

Am späten Dienstagabend (21. Januar) gab der FC Kray die Freistellung von Bartosz Maslon bekannt. Der 38-Jährige war vom 1. Juli 2024 an Trainer des Essener Landesligisten.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde liegt der ehemalige Oberligist, der seit zwei Jahren versucht in diese Spielklasse zurückzukehren, auf Platz elf. Vor der Winterpause verabschiedete sich Kray mit nur einem Zähler aus drei Partien in den Urlaub.

Die bisherigen Testspiele-Ergebnisse sowie ein blamabler Auftritt bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft zwangen die Verantwortlichen um die Sportchefs Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj sowie Vorstand Hartmut Fahnenstich zum Handeln.

Am Dienstagabend machte eine interne WhatsApp-Sprachnachricht von Fahnenstich die Runde, die auch der RevierSport-Redaktion vorliegt.

Der ehemalige Wattenscheid-09-Funktionär erklärte in dieser noch einmal, warum es zur Trennung von Maslon kam und wer dessen Nachfolger wird. Nämlich Marcel Poelman, Ex-U19-Trainer des FC Kray.

Bartosz Maslon sagte gegenüber RevierSport zu seiner Entlassung: "Das kam für mich überraschend. Die Rückmeldungen aus der Mannschaft waren stets positiv. Ich habe damit nicht gerechnet und bin auch enttäuscht. Aber so ist das Geschäft. Die Entscheidung gilt es zu respektieren. Ich wünsche dem FC Kray sowie seinen handelnden Personen alles Gute für die Zukunft."

Hartmut Fahnenstich erklärt in der WhatsApp-Nachricht: "Es ist immer eine schlechte Nachricht, wenn ein Verein verkünden muss, wenn er sich von einem Trainer trennt. Nach reiflicher Überlegung haben wir ihn von seinem Amt entbunden. Das ist mir auch nicht leicht gefallen, weil Bartosz immer mit Herzblut dabei war. Aber es fehlte auch einiges in vielen Bereichen."

Über Poelman verliert der 62-jährige Fahnenstich nur gute Worte: "Wir werden spätestens im Sommer eine Mannschaft mit wenig Geld zusammenstellen. Da brauchen wir auch jemanden, der Kontakte zu Nachwuchsleistungszentren hat und der auch die nötigen fachlichen Kenntnisse mitbringt, um so eine Mannschaft zu formen. Ja, den haben wir auch gefunden. Und mit dem habe ich auch ein langes Gespräch geführt. Er traut sich auch zu jetzt schon mit dem Neuanfang für die neue Saison zu beginnen und auch zu schauen, welche Spieler er für die neue Saison gebrauchen kann. Der neue Trainer heißt Marcel Poelman. Ob ihn alle kennen, weiß ich nicht. Aber er war vor zwei Jahren bei uns recht erfolgreich U19-Trainer. Er hat vier Jahre im Leistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen und auch vier Jahre im Leistungszentrum von Rot-Weiss Essen gearbeitet. Er ist ein gestandener Personalchef einer großen Firma und kann sich auch rhetorisch gut ausdrücken."

Abschließend betont Fahnenstich: "Wir alle sind nach den Gesprächen mit ihm der Meinung, dass er uns eine Hilfe sein wird. Hellseher sind wir aber auch nicht. Mich und die beiden Jungs (Sportchefs Dennis Blasczyk und Arian Kadrijaj, Anm. d. Red.) trifft es auch sehr, dass man solch eine Entscheidung treffen muss. Aber nochmal: Sie ist durchdacht und unabdingbar."

Am Sonntag (9. Februar, 15 Uhr) startet der FC Kray, der aktuell sieben Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz liegt, mit einem Essener Derby gegen die SG Schönebeck in die Restrunde der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein.