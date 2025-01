Nachdem der Vorstand und Hauptsponsor um Christoph Klöpper den FC Kray verlassen hat, muss nun auch Trainer Bartosz Maslon gehen.

Beim Landesligisten FC Kray soll ein neuer Kurs gefahren werden. Etatveränderungen seien hierfür ausschlaggebend. Die erste Folge: Bartosz Maslon, seit Sommer 2024 Trainer des FC Kray, muss mit sofortiger Wirkung sein Amt niederlegen.

In der Vereinserklärung heißt es: "Die sportliche Führung des FC Kray hat sich nach einer umfangreichen Analyse, sowohl der aktuellen sportlichen, als auch der momentanen wirtschaftlichen Situation, zu diesem Schritt entschlossen. Spätestens im Sommer muss und wird es einen Strategiewechsel, auch aufgrund der kommenden Etatveränderungen geben."

Die Etatveränderungen hängen sicherlich auch mit dem Ausscheiden des Sportvorstandes um Ex-Vorstandschef Christoph Klöpper zusammen. Dieser brachte den Verein laut eigener Aussage mit seinen Vorstandskollegen aus einer schwierigen Situation in sichere Fahrwasser, sprach von einer Sicherung der Gemeinnützigkeit bis 2027 und unterstützte den Verein mit seiner Firma Trixitt als Hauptsponsor.

Gegenüber RevierSport sagte dieser auf die Frage, ob die Spieler nach seinem Ausscheiden nun um ihre Aufwandsentschädigungen bangen müssten: "Das hoffe ich nicht. Es war in der Vergangenheit auch immer so, dass die Kosten von mehreren Personen und Unterstützern getragen wurden. Diese stehendem Verein hoffentlich auch in der Zukunft zur Seite, was allerdings nun in der Verantwortung anderer handelnden Personen geklärt werden muss."

Der Strategiewechsel des Vereins ist nun also eine Reaktion auf diese Veränderungen im finanziellen Gefüge des Vereins. Die neue Herangehensweise laut der Klub-Mitteilung: "Junge, talentierte Spieler sollen das neue Korsett eines Perspektivteams entwickeln, welches bestenfalls den sportlichen Erfolg und die wirtschaftliche Machbarkeit vereint."

Die Folge sei ein verändertes Anforderungsprofil für den Trainer - dem Maslon, der insgesamt 21 Partien als Cheftrainer mit einem Punkteschnitt von 1,48 pro Spiel leitete, allem Anschein nach nicht mehr genügt.

Denn der neue Trainer brauche gute Kontakte: "Das Anforderungsprofil des neuen Trainers beinhaltet deshalb vor allem eine enge Vernetzung zu den Leistungszentren der Umgebung. Wir hoffen bezüglich der Neubesetzung bald Vollzug melden zu können."

Für Maslon, der die Landesliga Gruppe 2 aus seinen vormaligen Stationen beim VfB Speldorf und dem Mülheimer FC bestens kannte, übernimmt interimsweise sein Co-Trainer Can Senol, der bereits in der Jugend der SG Wattenscheid 09 Erfahrung sammelte.