Für den GSV Moers ist die erste Hinrunde in der Landesliga gut verlaufen. Mit einem ordentlichen Polster auf die Abstiegsplätze geht der Aufsteiger in die Winterpause.

Das Hinrunden-Hauptziel eines Aufsteigers konnte der GSV Moers in der Landesliga Niederrhein 2 erreichen. Der Grafschafter Spielverein, in der Vorsaison als Bezirksligameister aufgestiegen, überwintert über dem Strich. Auf Tabellenplatz zwölf gehen die Moerser sogar mit einem kleinen Polster von sieben Zählern auf den potenziell gefährlichen Platz 14 in die Pause, nur drei Punkte sind es im engen Tabellenmittelfeld bis zu Blau-Weiß Dingden (6.). An diese Halbjahresbilanz will der Aufsteiger nun im neuen Jahr anknüpfen.

Teammanager Patrick Iwersen über...

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Im Großen und Ganzen sollte man als Aufsteiger immer zufrieden sein, wenn man über dem Strich steht, dementsprechend sind wir es auch. Aber es wären einige Punkte mehr möglich gewesen für uns - diesen Lerneffekt müssen wir für die Rückrunde mitnehmen.

Sowohl zugangstechnisch als auch auf der Abgangsseite werden wir zeitnah etwas verkünden. Aber allgemein sind wir schon sehr zufrieden mit unserer Truppe und den ersten Monaten Landesliga. Patrick Iwersen

... den schönsten Moment der bisherigen Saison: Den einen Moment innerhalb der Saison kann man glaube ich nicht definieren. Jeder Sieg ist schön, erst recht, wenn er auch mal glücklich ist oder erst in den letzten Minuten erreicht wird.

... den schlimmsten Moment der bisherigen Saison: Mit großer Sicherheit war die Phase von fünf Niederlagen in Folge im Liga-Alltag und das Ausscheiden on Top im Kreispokal der schlimmste Moment unserer Hinrunde. Gerade in Bezug auf das Selbstbewusstsein und die interne Stimmung - umso mehr hat die Truppe meinen Respekt vor der Art und Weise, wie wir wieder in die Spur gekommen sind.

…die Ziele für 2025 und was im Winter noch passiert: Unsere Ziele im kommenden Jahr sind ganz klar ein früher Klassenerhalt mit der einhergehenden Planungssicherheit. Zudem wäre es schön, die erreichten Punkte unserer Hinrunde zu übertrumpfen.

Im Winter werden natürlich kleine Bewegungen innerhalb des Kaders erfolgen, was auch in meinen Augen immer gesund für das gesamte Konstrukt ist. Sowohl zugangstechnisch als auch auf der Abgangsseite werden wir zeitnah etwas verkünden. Aber allgemein sind wir schon sehr zufrieden mit unserer Truppe und den ersten Monaten Landesliga.