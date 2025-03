Danny Rankl erzielte in der Oberliga Niederrhein bislang mit Abstand die meisten Tore. Seit dieser Saison spielt er für den GSV Moers. Er stellt sich dem RevierSport-Fragenkatalog.

Danny Rankl ist Verfolgern der Oberliga Niederrhein aus den letzten Jahren sicherlich ein Begriff. Keiner schoss in dieser Liga bislang so viele Tore wie er. In 333 Spielen gelangen ihm 191 Tore. Damit liegt er mit 37 Toren Vorsprung auf dem ersten Platz.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte der Stürmer bei Vereinen in der Oberliga Niederrhein, wie dem 1. FC Kleve, dem KFC Uerdingen oder dem SV Sonsbeck. Mit dem VfB Homberg absolvierte er auch einige Spiele in der Regionalliga West. Aktuell läuft Rankl für den GSV Moers auf und kickt in der Landesliga Niederrhein.

Nun stellte sich der Mittelstürmer dem RevierSport-Fragenkatalog:

Meine größte Stärke ist... das Kopfballspiel.

Meine größte Schwäche ist... ungeduldig sein, wenn ich keine Tore schieße.

Bei uns in der Kabine… ist immer gute Stimmung.

Der beste Moment meiner Fußballerkarriere war…: Da habe ich natürlich einige. Einen speziellen gibt es nicht. Der Regionalliga-Aufstieg oder die Oberliga-Meisterschaft mit Homberg, der Regionalliga Aufstieg mit dem KFC Uerdingen oder die Pokal-Endspiele, die ich in der MSV-Arena spielen durfte vor vollem Haus.

Das schönste Tor meiner Karriere war… wahrscheinlich das erste Regionalliga-Tor, das ich geschossen habe. Das war für mich das erste Mal Regionalliga, da wollte ich immer spielen. Dann durfte ich im ersten Spiel direkt das erste Tor schießen - das war für mich was ganz Besonderes.

Mein bester Mitspieler war... für mich auf jeden Fall Charles Takyi.

Mein bester Trainer war... André Pawlak.

Mein schlechtester Trainer war... da äußere ich mich nicht zu (lacht).

Als ich ein kleiner Junge war, war mein Vorbild... Ronaldinho und der dicke Ronaldo.

Ich bin kein Fußballprofi geworden, weil… ich hatte genug Chancen, aber ich habe mich immer wieder für meinen Beruf entschieden.

Das Beste am Ruhrgebiet ist… die Fußballbegeisterung und die Emotionen.

Entweder, oder?

Dortmund oder Schalke? Ganz klar Schalke.

Bier oder Wasser? Bier.

Club oder Kneipe? Kneipe.

Natur- oder Kunstrasen? Natur.

Kämpfer oder Künstler? Kämpfer.

Kino oder Netflix? Netflix.

Fußball im TV oder Stadion? Früher immer Stadion, mittlerweile im Fernsehen.

Zum Abschluss noch ein paar Fragen:

Mit wem möchten Sie gerne mal ein Bier trinken gehen? Da fällt mir gerade keiner ein.

Bei welchem Verein erlebten Sie die krasseste Mannschaftsfahrt - und warum? Damals mit dem SV Sonsbeck. Ich glaube, das war sogar die erste Mannschaftsfahrt. Es ging nach Mallorca mit ein paar Älteren, als ich selbst noch jünger war. Mit Manfred Wranik und Andreas Isailovic. Das war schon wirklich wild, was ich da erlebt habe.

Worüber können Sie lachen? Über alles, über mich selbst, über lustige Dinge.

Mein bester Urlaub war? Die Hochzeitsreise mit meiner Frau auf die Malediven.

Was ist für Sie unverzichtbar? Meine Familie.

Welche Musik hören Sie gerne und was läuft in der Kabine? Ich höre gerne durch die Bank, RnB, Dance, Hits - wirklich alles. In der Kabine läuft meistens Rap.

Wenn Sie noch einmal neu beginnen könnten, was würden Sie in Ihrer Laufbahn anders machen? Gar nichts. Meine Laufbahn war für mich bis jetzt einfach perfekt. Ich durfte vieles erleben, große Spiele spielen und habe super Leute getroffen. Für mich habe ich alles richtig gemacht.