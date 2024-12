Der TuS Harpen geht in seine erste Saison in der Landesliga Westfalen 3. Nach anfänglichen Schwierigkeiten blickt der Klub nun optimistisch Richtung Klassenerhalt.

Ganz so erfolgreich wie beim Mit-Aufsteiger FC Marl läuft es beim TuS Harpen in der Landesliga Westfalen 3 noch nicht. Aber die Bochumer machen in ihrer ersten Saison in der Landesliga dennoch eine gute Figur. Zwar brauchte es etwas Anlaufzeit, aber mittlerweile haben sie sich im Mittelfeld der Tabelle festgebissen.

Viel mehr ist auch gerade in Harpen gar nicht gewollt. Der Klassenerhalt steht über allem. Daran soll nach Platz sieben zur Winterpause, auch im kommenden Jahr gearbeitet werden.

Björn Lübbehusen, Trainer von Tus Harpen, über

…die bisherige Saison in der Landesliga Westfalen 3: „Es ist unsere erste Landesliga-Saison. Es war das oberste Ziel, in der Liga zu bleiben. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten – wir mussten uns ans Tempo und an die Körperlichkeit gewöhnen – stehen wir ziemlich gut da.“

…den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Der erste Sieg, das 1:0 gegen den SV Wanne 11 zu Hause, war natürlich etwas Besonderes. Gerade, da wir aus den ersten drei Spielen nur einen Punkt geholt haben. Aber auch das 2:0 gegen Tabellenführer SSV Buer war so ein Moment, an den man sich gerne erinnert.“

…den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Das war vermutlich die 4:5-Niederlage gegen den FC Roj am dritten Spieltag. Da lagen wir relativ früh 0:3 zurück, konnten auf 1:3 verkürzen, haben dann das 1:4 bekommen und sind dann zur Halbzeit noch auf 3:4 herangekommen. Kurz nach der Halbzeit machen wir das 4:4 und kriegen dann noch den fünften. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon frustriert. Du schießt vier Tore auswärts, kriegt aber auch fünf. Das war schon ein Moment, wo wir dachten: Kacke, wie läuft das hier weiter? (lacht) Und dann kam das 1:0 gegen Wanne und wir sind endlich angekommen.“

…die Ziele für 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir werden uns im Januar zusammensetzen, um über Ziele zu sprechen. Im Grunde ist aber klar, dass wir die Liga halten wollen. Wir haben gerade zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, trotzdem bleibt der Klassenerhalt das oberste Ziel. Wenn wir dann irgendwann 36, 37 Punkte erreicht haben, können wir vielleicht noch einmal über eine Platzierung sprechen. Jetzt ist aber das Ziel, so schnell wie möglich diese Punkte zu holen, die dann am Ende hoffentlich reichen. Mit Abdulay Diallo vom VfR Sölde haben wir schon den ersten Neuen. Er hat sich gut bei uns präsentiert. Ansonsten führen wir immer mal Gespräche, es ist aber noch nichts spruchreif. Zumal wir sehr zufrieden sind mit unserem Kader.“