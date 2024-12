Die Spielvereinigung Hagen 11 kann gut gelaunt in die Winterpause gehen. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz zwei.

Mit einem 3:2-Auswärtssieg verabschiedete sich die Spielvereinigung Hagen 11 in die Winterpause. Der Vorsprung auf die ärgsten Verfolger, Borussia Dröschede und FC Lennestadt, beträgt neun Punkte.

"Wir haben ein Super-Trainerteam um Chefcoach Christoph Pajdzik und eine tolle Mannschaft. Die Jungs haben die Qualität und die nötige Gier. Das ist unser Erfolgsrezept", erzählt Valdet Rama.

Der spielende Co-Trainer, der mittlerweile 37 Jahre alt und nun auch in der Landesliga kickt, kann es einfach nicht lassen. "Ich liebe den Fußball und auch wenn die Knochen wehtun, spiele ich immer noch. Manchmal muss ich eine Pause einlegen. Aber solange es geht, werde ich auch spielen. Demnächst stehen dann auch Gespräche über die neue Saison an", sagt Rama, der in der laufenden Serie zehn Begegnungen (ein Tor) bestritt. Er ergänzt: "Ich habe aber bestimmt zwischen zehn und 15 Buden vorgelegt. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft immer noch helfen kann."

Der 15-malige Bundesligaspieler, der auch 102 Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte und 31 Mal in Spaniens La Liga auf dem Feld stand und mit Real Valladolid sogar gegen Messi das Vergnügen hatte, will im Bestfall mit dabei helfen Hagen in die Oberliga zu führen.

"Hagen hat über 200.000 Einwohner. Das ist schon eine größere Stadt. Da müsste es, meiner Meinung nach, möglich sein Oberliga-Fußball zu präsentieren. Der Verein hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Doch zunächst gilt es ab Mitte Februar eine gute Rückrunde zu spielen", erklärt Rama und betont: "Nach der Hinrunde ist noch niemand aufgestiegen."

Valdet Rama bildet sich als Trainer weiter

Rama selbst befindet sich seit dieser Woche in Albanien. In seiner Heimat bastelt er an seiner Trainierkarriere. In Tirana will er die B-Lizenz erwerben. Zuletzt erwarb er das "High Performance"-Zertifikat von Bernhard Peters. Die Zertifikatsausbildung richtet sich an lernwillige und zukünftige Führungskräfte im Leistungssport. Rama: "Ich habe da viel gelernt und mitnehmen können. Aber das gilt auch für das Trainerteam von Christoph Pajdzik. Die Arbeit macht sehr viel Spaß und gewährt mit viele und wertvolle Einblicke."