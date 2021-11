Flicks siebter Streich DFB-Auswahl gewinnt auch in Armenien

Ungeachtet der vielen Ausfälle setzt die DFB-Auswahl ihre Siegesserie unter Flick fort. Beim 4:1 in Armenien wurden Thomas Müller und Co. nur bedingt gefordert. Nun richten sich die Blicke auf die WM in Katar.