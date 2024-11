Der FC Kray ist als Aufstiegsanwärter in die Landesliga-Saison 2024/2025 gestartet und enttäuschte zu Beginn. Doch von Woche zu Woche läuft der FCK-Motor immer heißer.

Der FC Kray ist in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein weiter auf dem Vormarsch. Nach dem 1:0-Sieg beim GSV Moers liegen die Krayer nun auf Platz sieben und haben einen Sechs-Punkte-Rückstand auf Rang zwei, der eventuell zum Oberliga-Niederrhein-Aufstieg berechtigen würde. Auf Tabellenführer SV Budberg, der an der Spitze einsam seine Kreise zieht, sind es elf Zähler Rückstand.

Nach dem Erfolg in Moers, dem vierten Dreier im fünften Spiel, meinte FCK-Trainer Bartosz Maslon gegenüber RevierSport: "Wir haben jetzt vier der letzten fünf Spiele gewonnen und sind auf einem wirklich guten Weg. Der GSV Moers war mit die beste Mannschaft gegen die wir bisher gespielt haben. Das zeigt auch, dass unser Team immer gefestigter ist. Jetzt schauen wir auf Bottrop und wenn wir unsere PS auf den Rasen bringen, dann können wir auch den VfB, der auch richtig gut in Form ist, schlagen."

Mit gerade einmal 17 Gegentoren in 14 Spielen stellt Kray die drittbeste Defensive der Landesliga. Das ist kein Zufall. Coach Maslon legt großen Wert auf die Abwehr. "Disziplin ist das A und O auf dem Rasen. Wenn wir einen Plan entwickeln, dann sollte dieser im Bestfall auch 90 Minuten plus Nachspielzeit diszipliniert umgesetzt werden. Das haben wir beim GSV Moers geschafft. Das Spiel stand schon auf Messers Schneide und hätte auch kippen können. Aber die Jungs haben sich voll reingehängt und diszipliniert ihre Aufgaben erfüllt sowie im Verbund verteidigt. So stelle ich mir das vor und so werden wir auch Erfolg haben."

Zwischen Spieltag vier und neun konnten die Krayer nur eine Partie gewinnen. "Das war brutal und wir haben uns alle gemeinsam geärgert und auch hinterfragt. Doch im Endeffekt ist es doch so, dass beinahe jede Mannschaft während einer Saison eine Krise durchmacht. Wir haben die Krise hinter uns gelassen und schauen positiv in die Zukunft", betont Maslon.

Der 38-Jährige empfängt am nächsten Wochenende - Sonntag, 17. November, 15 Uhr - den VfB Bottrop, der auf Rang zwei steht und fünf Punkte vor Kray liegt, in der heimischen Arena.