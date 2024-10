In der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein fanden am Sonntag (27. Oktober) alle neun Begegnungen statt. Es gab fünf Sieger.

Vorweg: Am 12. Spieltag der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein gab es in den Begegnungen zwischen SG Schönebeck gegen PSV Wesel Lackhausen (2:2), Blau-Gelb Überruhr gegen Sportfreunde Lowick (1:1), ESC Rellinghausen gegen VfB Speldorf (1:1) und 1. FC Lintfort gegen Adler Union Frintrop (0:0) keinen Sieger.

Derweil konnte der VfB Bottrop einen starken 7:1-Kantersieg gegen Blau-Weiß Dingden einfahren und sich auf Platz sechs verbessern.

Raphael Steinmetz, der einen Treffer zum VfB-Dreier beisteuerte, meinte gegenüber RevierSport: "Das war eine überragende Mannschaftsleistung. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aus einer stabilen Defensive in einen Rausch gespielt. So müssen wir weitermachen."

Sechs Punkte liegen die Bottroper hinter Spitzenreiter SV Budberg zurück. Die Bocholter besiegten den SV Scherpenberg mit 4:1. Somit geht die enttäuschende Saison der Moerser, die als Kandidat auf den Titel galten, weiter. Scherpenberg liegt nur einen Zähler über dem Strich.

Ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Uns fehlt einfach das Spielglück, die letzte Konsequenz vielleicht. Aber am Ende ist es ein Ergebnissport. Wir haben verloren und sind dementsprechend enttäuscht Bartosz Maslon

Ähnlich enttäuschend, verläuft die Serie für den FC Kray. Auch die Essener wollten oben mitspielen, müssen sich aber eher nach unten orientieren. Am Sonntag unterlag der FCK bei der DJK Blau-Weiß Mintard mit 1:3 und hat, wie auch Scherpenberg, gerade einmal 15 Punkte auf dem Konto. Kray-Trainer Bartosz Maslon sagte zu RS: "Schade, dass hätte nicht sein müssen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und hatten den Gegner im Griff. Leider treffen wir in der Anfangsphase nur den Pfosten, später durch Marc-Andre Gotzeina noch die Latte. Nach der Halbzeit kassieren wir das 0:1, machen das 1:1. Mintard macht es dann clever, weil sie abgewartet haben und einfach geduldiger waren. Ich kann den Jungs keinen großen Vorwurf machen. Uns fehlt einfach das Spielglück, die letzte Konsequenz vielleicht. Aber am Ende ist es ein Ergebnissport. Wir haben verloren und sind dementsprechend enttäuscht."

Eine Niederlage musste auch Arminia Klosterhardt einstecken. Gegen Oberliga-Absteiger Sportfreunde Hamborn waren die Oberhausener am heimischen Hans-Wagner-Weg chancenlos und unterlagen mit 1:4. Damit bleibt Klosterhardt mit gerade einmal neun Punkten aus zwölf Spielen Tabellenvorletzter.

Noch schlechter ergeht es nur SpVgg Steele 03/09. Die Essener sind Letzter mit drei Zählern. Und auch am 12. Spieltag wollte die Glücksgöttin Fortuna nicht mit den Steelensern feiern. Denn beim 4:5-Torfestival beim GSV Moers war Steele nah dran, wie so oft in der Saison, stand am Ende aber wieder einmal mit leeren Händen da. Emir Demiri erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Siegtor für den GSV Moers, der mit 17 Zählern auf Rang zehn steht.