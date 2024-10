Nach dem 4:3 gegen die SpVgg Steele feierte der FC Kray beim VfB Speldorf einen 6:0-Kantersieg in der Landesliga Niederrhein. Dennoch mahnt Co-Trainer Ingo Christ an, demütig zu bleiben.

Der FC Kray kommt in der Landesliga Niederrhein in Fahrt. Nach dem umkämpften 4:3-Sieg gegen die SpVgg Steele gab es ein souveränes 6:0 beim VfB Speldorf.

"Es ist eine sehr gute und aggressiv spielende Mannschaft", warnte Trainer Bartosz Maslon vergangene Woche vor der Speldorfer Mannschaft. "Wir wissen, was auf uns zukommt." Maslon selbst war am Sonntag im Urlaub, in seiner Vertretung holte seine Mannschaft einen deutlichen Sieg. Nach je zwei Toren von Youssef Kamboua und Marc André Gotzeina sowie jeweils einem Treffer von Koffi Jason Togbedji und Juri Korte stand es nach Abpfiff 6:0.

Ingo Christ, Krays Co-Trainer, der Maslon vertrat, zeigte sich nach dem Spiel sichtlich zufrieden. "Die 2:0-Halbzeitführung ging meines Erachtens vollkommen in Ordnung", äußerte der Co-Trainer gegenüber der vereinseigenen Seite.

Bereits nach 14 Minuten führte seine Mannschaft mit 2:0, worüber sich Christ freute. "Unser Ziel war es, insbesondere über die Außenbahnen Lücken in der Speldorfer Abwehr zu finden und Bälle hinter die Kette zu spielen. Dies ist uns geglückt."

Beste Teamleistung der Saison – Kray bleibt demütig

In Halbzeit zwei legten die Krayer schnell nach. "Jason Togbedji macht kurz nach der Halbzeit mit dem dritten Treffer ein überragendes Tor, sodass wir im weiteren Spielverlauf ein wenig defensiver agieren konnten", bestätigte Christ seinen Spielplan. "Dennoch haben wir nicht die Spielkontrolle verloren. Es war eine herausragende Teamleistung, die ich in der Saison von uns bislang nicht gesehen habe."

Durch den Sieg schiebt sich der FC Kray auf den zehnten Platz vor und überholte damit unter anderem den VfB Speldorf. "Wir müssen bei den eng aneinanderliegenden Tabellenplätzen weiter demütig bleiben", betont Christ, der auch gleich nach vorn schaut.

Mit Mintard wartet eine Mannschaft auf uns, die eine brutale Qualität vorn besitzt, auch wenn sie das in den vergangenen Spielen nicht so zeigen konnten. Ingo Christ

Am kommenden Spieltag geht es zur DJK Blau-Weiß Mintard, die zwar Tabellenfünfter sind, zuletzt aber drei Niederlagen in Folge einstecken mussten. Dennoch warnt Christ vor den Qualitäten des kommenden Gegners: "Mit Mintard wartet eine Mannschaft auf uns, die eine brutale Qualität vorn besitzt, auch wenn sie das in den vergangenen Spielen nicht so zeigen konnten."

Das Spiel in Mintard am Sportplatz "Durch die Aue" wird am Sonntag (27. Oktober) um 15.30 Uhr angepfiffen. Zuvor steht für den FC Kray noch das Kreispokal-Spiel beim Heisinger SV auf. Das Spiel an der Uhlenstraße startet am Dienstag (22. Oktober) um 19 Uhr.