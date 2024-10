Der FC Kray konnte nach einem schwachen Saisonstart zuletzt das Abstiegsduell gegen Steele gewinnen. Am kommenden Spieltag steht das nächste direkte Duell an. Ein Wegweisendes.

Der FC Kray ist durchwachsen in die neue Saison der Landesliga Niederrhein 2 gestartet. Drei Siege und drei Remis konnte die Mannschaft von Trainer Bartosz Maslon einfahren.

Das Ergebnis: Nach zehn Spieltagen steht der FC Kray mit zwölf Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Am vergangenen Freitag gelang im Essener Derby gegen den Tabellenletzten aus Steele ein wichtiger Sieg. Nach mehrfachem Rückstand stand am Ende ein 4:3.

Maslon erklärt die besondere Bedeutung dieses Sieges: “Die drei Punkte waren natürlich lebensnotwendig. Aber vor allem die Art und Weise, wie wir gewonnen haben, hat das Ganze so besonders gemacht. Der Teamspirit wurde durch die Art und Weise, wie wir gewonnen und das Spiel gedreht haben, nochmal gestärkt. Das enge Spiel hat uns im Nachhinein gutgetan.”

Am Sonntag (20. Oktober) steht direkt das nächste Duell für die Krayer in der Liga an, Anstoß beim VfB Speldorf ist um 15 Uhr. Speldorf steht mit einem Punkt mehr auf dem 13. Platz. Auffällig beim Blick auf die Tabelle: Zwischen dem auf einem Relegationsplatz stehenden FC Kray und dem Tabellenführer aus Budberg liegen gerade einmal acht Punkte. Allerdings sind es für auch nur drei Zähler auf den Vorletzten aus Klosterhardt. Diese Partie kann für beide Teams ein wichtiger Befreiungsschlag oder ein Abrutschen in die Abstiegsplätze zur Folge haben.

Genauso wie bei uns zeigt die Punkteausbeute von Speldorf nicht ihre Leistung. Es ist eine sehr gute und aggressiv spielende Mannschaft. Wir wissen, was auf uns zukommt. Bartosz Maslon

Maslon weiß von der Bedeutung des Duells, stellt aber klar: „Auch wenn das Spiel tabellarisch gesehen besonders ist, ist die Anspannung vor jeder Partie immer gleich. Die Tabelle zeigt, dass jede Mannschaft in dieser Liga jeden schlagen kann.“

Das beste Beispiel dafür: Der VfB Speldorf. Am vergangenen Wochenende siegte Speldorf über den Tabellendritten aus Mintard. Auch deswegen erwartet der 38-Jährige Cheftrainer eine schwierige Partie: “Genauso wie bei uns zeigt die Punkteausbeute von Speldorf nicht ihre Leistung. Es ist eine sehr gute und aggressiv spielende Mannschaft. Wir wissen, was auf uns zukommt.”

Zuvor steht für den FC Kray noch am Mittwoch, den 16. Oktober, ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten SG Wattenscheid auf dem Programm.

Trotz „absoluter Notlage in der Personalsituation“ gibt es dieses Freundschaftsspiel unter der Woche. Maslon erklärt den Grund: „In diesem Testspiel werden hauptsächlich Spieler zum Einsatz kommen, die bislang noch nicht so viele Minuten sammeln konnten. Auch sie sollen sich zeigen können und ihre Plattform erhalten. Auch aus unserer A-Jugend werden vier Spieler dabei sein.”