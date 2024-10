Für die Spielvereinigung Steele 03/09 will es in der Landesliga einfach nicht rund laufen. Nur drei Punkte stehen nach sieben Begegnungen zu Buche.

Und wieder einmal kassierte die Spielvereinigung Steele 03/09 eine Niederlage. Diesmal verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Möllensiep beim neuen Landesliga-Tabellenführer Blau-Weiß Mintard.

"Dass wir 2:4 verlieren, muss wirklich nicht sein. Wir haben die Chance auf das 2:1, im Gegenzug kassieren wir das 1:2. Dann können wir den Ausgleich erzielen, beißen uns vorne fest und werden wieder ausgekontert und es steht 1:3. Und so verliefen bisher einige Spiele mit unserer Beteiligung. Die Jungs müssen einfach mal weniger Risiko spielen und vielleicht ein Dribbling weniger gehen und dafür den Querpass spielen", erzählt Möllensiep.

Mit Niklas Schwoja (Knöchelbruch) und Maurice Muschalik (Kreuzbandriss) sowie Kapitän Dominic Hörstgen fallen aktuell auch drei wichtige Spieler aus. Möllensiep: "Das kommt ja zu der Ergebnis-Misere noch hinzu. Wir haben aktuell einfach keine 14 oder 15 Mann auf einem Niveau. Das sind dann eher zwölf Spieler. Uns fehlt die Breite."

Sechs Niederlagen aus sieben Begegnungen und der letzte Tabellenplatz: Doch Möllensiep, der seit elf Jahren Cheftrainer in Steele ist, ist ein großer Kämpfer. "Ich bin kein Mensch, der ein taumelndes Schiff verlässt. Ein Rücktritt kommt nicht infrage. Ich hinterfrage mich täglich, was ich als Mensch und Trainer besser machen kann. Als Trainer sehe ich aktuell niemanden, der der Mannschaft mehr helfen könnte als ich. Ich kenne die Jungs, wir pflegen ein gutes Verhältnis. Das passt alles. Beim Trainings sind auch immer 20 Mann da. Wir müssen jetzt einfach nur den sportlichen Turnaround schaffen", betont der 54-Jährige.

Blau-Gelb Überruhr, VfB Speldorf und FC Kray: so lauten die nächsten Steele-Gegner. Alles Mannschaften, die auch kriseln. Speldorf vollzog erst jüngst einen Trainerwechsel.

Möllensiep sieht in diesen Spielen die Chance, das Ruder umzureißen. Möllensiep: "Wir müssen mal zwei Siege in Folge landen, dann sind wir wieder im Geschäft. Das sind alles Gegner, die schlagbar sind. Mich ärgert nur, dass ein Spieler schon für das Kray-Derby abgesagt hat. Er fährt da am Freitag übers Wochenende nach Holland. Ich habe ihm vorgeschlagen, dass er doch bitte nach dem Spiel fahren soll. Aber das will er nicht. Das sind dann die kleinen Dinge, die mich in unserer Situation auch ärgern."