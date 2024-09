Beim FC Kray ist an diesem Wochenende einiges los. Nach zwei Spieler-Zugängen wurden auch zwei weitere Funktionärspersonalien geklärt.

Neben Florian Abel (zuletzt Kapitän des KFC Uerdingen) - war auch Profi bei Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen und Wuppertaler SV - sowie Rückkehrer Youssef Kamboua (ebenfalls zuletzt KFC Uerdingen) stellte der FC Kray auch zwei weitere Personalien vor.

Andreas Behle ist ab sofort neuer Teammanager, Hartmut Fahnenstich neuer Sportvorstand beim Essener Landesligisten.

Fahnenstich, der bereits mehrere Jahre für den Verein in verschiedenen Positionen erfolgreich war, kehrt nach fünf Jahren nach Essen-Kray zurück. Zuletzt war er für den Klub als Sportlicher Leiter von 2017 bis 2019 am Wiederaufstieg in die Oberliga Niederrhein beteiligt. Im Anschluss war er zwei Jahre beim PSV Eindhoven als Scout tätig, ehe er zuletzt für die SG Wattenscheid 09 als Sportchef arbeitete.

Er soll als Vorstand Sport nun in einer eher strategischen Rolle als Bindeglied zwischen Vorstand, sportlicher Leitung und Mannschaft fungieren. Perspektivisch wird er, zusammen mit den Verantwortlichen, die sportliche Zukunft planen und umsetzen. Dies insbesondere unter der Berücksichtigung der Integration von jungen Eigengewächsen in die erste Mannschaft des FC Kray.

"Ich freue mich, wieder hier zu sein. Dieses Mal jedoch nicht im operativen Geschäft, sondern eher in der weitsichtigen Planung und Entwicklung von Zukunftsstrategien. Unser Ziel muss es sein, den FC Kray mittelfristig wieder in der Oberliga zu etablieren und dabei regelmäßig junge Spieler aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Das Ganze in einem finanziell vernünftigen Rahmen und unter Einbeziehung des Krayer Umfelds und der Anhänger", erklärt Fahnenstich.

FC Kray: Andreas Behle wird neuer Teammanager

Mit Behle kommt als neuer Teammanager ein weiteres bekanntes Gesicht zum FC Kray zurück. Von 2012 bis 2014 war er bereits als Mannschaftsverantwortlicher für die Essener tätig. Danach übte er diese Rolle bis zur Saison 2021/2022 bei der SG Wattenscheid 09 aus.

Behle freut sich nun wieder an der Buderusstraße zu sein: "Da der FC Kray sowohl regional als auch überregional einen hervorragenden Ruf hat und durch seine überragende Platzanlage und Infrastruktur beste Möglichkeiten bietet freue ich mich sehr an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren und dabei helfen zu können, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Ich hoffe, dass wir eine kontinuierlich stabile Saison spielen und auch in naher Zukunft wieder um den Aufstieg in die Oberliga mitmischen können."