Der SC Velbert ist mit einem Paukenschlag in die Landesliga-Saison gestartet. Gegen den Topfavoriten gab es einen 5:2-Sieg.

Mit diesem Ergebnis hätte in der Landesliga Gruppe 1 am Niederrhein niemand gerechnet: Der SC Velbert hat am 1. Spieltag die Holzheimer SG mit 5:2 zurück Richtung Neuss geschickt.

Die HSG gilt als Topfavorit in der Landesliga. Der Verein sorgte mit Verpflichtungen von Ex-Profis wie Oguz Ayan, Maik Odenthal, Aram Abdelkarim und allen voran Sinan Kurt, der einst beim FC Bayern München als großes Juwel galt, für Aufsehen gesorgt.

Umso stolzer war natürlich Dennis Czayka, Trainer des SC Velbert auf seine Schützlinge. Czayka: "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben taktisch sehr klug agiert. Jedesmal, wenn Holzheim eine Druckphase aufbaute, haben wir zugeschlagen. Sie haben nach der Pause nochmal aufgedreht und erneut haben wir in dieser Phase das vierte Tor gemacht. Ein super Spiel von unseren Youngstern."

Die Velberter gehen nämlich genau den umgekehrten Weg im Vergleich zur "Star-Truppe" der Holzheimer SG. Während im Neusser Stadtdteil auf Namen und Ex-Profis gesetzt wird, steht in Velbert der eigene Nachwuchs im Fokus. Gegen Holzheim schickte Czayka gleich acht Eigengewächse ins Geschehen.

"Wir sind eine gefühlte U23-Mannschaft. Das macht uns aber auch aus und unterscheidet uns von anderen Vereinen. Wir wurden Siebter und Sechster, jetzt peilen wir einen Rang in den top Fünf an. Das war auf jeden Fall ein toller Anfang. Aber wir müssen die Kirche auch im Dorf lassen. Nächste Woche beim VSF Amern wird das wieder ein anderes Spiel. Wir werden mehr Ballbesitz haben und Amern wird auf Konter lauern", erzählt Czayka.

Noch einmal zurück zur Holzheimer SG: Auch für Czayka geht die Meisterschaft eigentlich nur über diese Mannschaft: "Sie machen das gut, auch der Trainerkollege ist ein Guter. Auf Strecke werden sie sich stabilisieren und sicherlich wird sich dann auch diese unheimliche individuelle Klasse durchsetzen." Wie die von Sinan Kurt, der mit den Bayern auch Deutscher Meister wurde.

Czayka: "Man hat in dem Spiel auch schon gesehen, dass er eine andere Veranlagung als ein Landesligaspieler besitzt." Doch klar ist auch: das war einmal. Auch Kurt ist in dieser Saison "nur" Landesligaspieler und unterlag im ersten Duell mit seiner Mannschaft mit 2:5 in Velbert.