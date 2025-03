Nach dem Abgang von Dennis Czayka hat der SC Velbert einen neuen Trainer gefunden. Für die Landesliga ist es durchaus ein großer Name.

Vorweg: Die offizielle Bestätigung des SC Velbert fehlt noch. Doch wie RevierSport aus dem Umfeld des Vereins erfuhr, hat der Landesligist nach dem Weggang von Dennis Czayka dessen Nachfolger ab dem 1. Juli 2025 gefunden.

Nach unseren Informationen wird Christian Britscho am Von-Böttinger-Platz übernehmen. Der 55-Jährige ist aktuell noch Trainer der U19-Mannschaft des Wuppertaler SV. Der WSV hatte schon vor Woche berichtet, dass Britscho am Saisonende ausscheiden wird. Nun steht auch fest, wohin er geht: nämlich zum Landesligisten SC Velbert.

Etwas kurios: Nach RS-Infos war Britscho auch beim ETB Schwarz-Weiß Essen ein heißes Thema. Doch der niederrheinische Oberligist entschied sich für Czayka als neuen Cheftrainer ab der Saison 2025/2026. Und nun wird Britscho Czayka in Velbert beerben. Geschichten, die der Fußball schreibt.

Britscho, der von Beruf Polizist ist und als Jugendtrainer beim VfL Bochum sowie Leiter des DFB-Jugendstützpunkts in Herne aktiv war, hatte den U19-Posten in Wuppertal zum 11. Oktober 2023 übernommen. Bei den Bergischen hatte Britscho bereits zwischen Januar 2017 und Februar 2018 die Rolle des A-Jugendtrainers inne, ehe er zunächst interimsweise die erste Mannschaft übernahm. Die Zusammenarbeit hielt bis kurz nach dem Saisonstart 2018/2019, woraufhin Britscho zu Rot Weiss Ahlen wechselte.

Im Sommer 2020 landete er schließlich bei der SG Wattenscheid 09, wo er 2022 die Rückkehr in die Regionalliga West meisterte. Nach dem direkten Wiederabstieg misslang ihm in der Spielzeit 2023/2024 der Saisonstart in der Oberliga Westfalen. Ein Punkt aus den ersten sechs Spieltagen war zu wenig. Im September 2023 musste Britscho in Wattenscheid gehen und heuerte im Oktober 2023 dann in Wuppertal an.

Nun endet im Sommer seine Zeit beim WSV - er bleibt aber im Bergischen Land und übernimmt den SC Velbert.

"Wir waren natürlich unvorbereitet. Deshalb müssen wir jetzt erst einmal schauen, wem wir das Vertrauen schenken. Wir suchen auf jeden Fall einen Trainer, der eine junge Mannschaft weiterentwickeln kann. Es muss nicht unbedingt ein junger Trainer sein, aber einer, der mit der Jugend kommunizieren und fußballerisch arbeiten kann", erklärte Jörg Scalet, der als einer von fünf Mitgliedern zum Team der sportlichen Leitung beim SC Velbert zählt, noch vor wenigen Tagen gegenüber RevierSport zur Trainersuche. Britscho ist mit 55 Jahren nicht mehr gerade jung, kann aber als erfahrener Nachwuchstrainer mit der Jugend kommunizieren.