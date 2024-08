Für die Auf- und Absteiger gab es unterschiedliche Auftakt-Partien in der Landesliga Niederrhein 2. Der erste Spitzenreiter freut sich nun auf den Knaller im Niederrheinpokal.

Der erste Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2 ist um und der erste Spitzenreiter heißt BW Dingden. Der Vorjahresdritte ging gleich wieder in die Vollen und schlug zum Auftakt den SV Scherpenberg, einen Mitfavoriten um den Aufstieg, mit 4:0.

Ein Eigentor von Emirhan Karaca brachte Dingden vor der Pause auf die Siegerstraße. Nach dem Wechsel trafen Mohamed Salman und Lukas Valler zum 2:0 und 3:0, ehe ein weiteres Eigentor von Maximilian Abel das 4:0 beschloss.

Dingden geht damit mit breiter Brust in das Highlight-Spiel des Jahres. Denn am Dienstag (20. August, 19:30 Uhr) trifft Dingden in der ersten Runde im Niederrheinpokal auf den MSV Duisburg, der nach vier Spieltagen die Tabelle der Regionalliga West verlustpunktfrei und noch ohne Gegentor anführt.

Ähnlich gut wie für Dingden verlief der Start für den ESC Rellinghausen, der mit einem ungefährdeten 3:0 gegen Aufsteiger BG Überruhr in die Saison startete. Besser lief es für den anderen Aufsteiger. Der VfB Bottrop gewann gegen Arminia Klosterhardt mit 1:0.

Unterschiedliche Ausgänge gab es auch für die Absteiger aus der Oberliga Niederrhein. Während Adler Union Frintrop mit 3:2 bei Blau-Weiß Mintard gewann, verloren die SF Hamborn 07 zu Hause gegen die DJK Sportfreunde 97/30 Lowick mit 0:2.

Am Sonntag gab es zudem die Heimpleiten für zwei Essener Klubs. Während die SpVgg Steele 03/09 2:3 gegen PSV Wesel-Lackhausen verlor, musste sich der FC Kray dem SV Budberg mit 0:1 geschlagen geben. FCK-Coach Bartosz Maslon sagte gegenüber RevierSport: "Wir haben das Spiel mit 0:1 verloren. Was soll ich da noch sagen? Wir können und wollen nichts schönreden. Spielerisch sah das von unserer Seite in Ordnung aus und defensiv standen wir auch gut. Bis auf den Pfostenschuss kurz vor der Halbzeit haben wir auch nichts zugelassen."

Damit konnte aus Essen am Sonntag nur Rellinghausen gewinnen, denn die SG Essen-Schönebeck verlor zum Auftakt auch - beim VfB Speldorf hieß es 1:3.