Das ist ein spannender Mann für die Landesliga Niederrhein 2. Offensivmann Leo Yoda heuert in Essen an.

Die SG Essen-Schönebeck hat einen echten Transfercoup verkündet. Denn mit Leo Yoda holt der Landesligist einen begabten, 18 Jahre alten Offensivmann an die Ardelhütte.

"Leo spielte vorher in der U19 des spanischen Zweitligisten AD Alcorcon. In Deutschland hielt er sich bei der U23 von Fortuna Köln (Oberliga) fit. Schon im ersten Training überzeugte er durch sein Tempo und durch seine Wendigkeit. Er ist auch im direkten Zweikampf sehr geschickt und nicht auszurechnen. Körperlich muss er noch zulegen. Wir glauben, dass er nach einer Eingewöhnung dem Kader weitere Tiefe gibt", sagte Kurt Mauroschat, Sportlicher Leiter der Essener.

Yoda, ein in London geborener Student, soll die Möglichkeiten von Trainer Olaf Rehmann also noch einmal erweitern. "Leo ist nach Deutschland gekommen, um hier Fußball zu spielen und um das Land und die Sprache kennen zu lernen. Zuvor hat er einige Jahre in Spanien gelebt und gespielt. Um in Deutschland einen Verein zu finden, hat er Andreas Winkler, einen Freund der Familie Yoda, gefragt, ob er ihm bei der Vereinssuche helfen könnte. Da Andreas und ich uns noch aus meiner Zeit am Leibniz Gymnasium kennen, als wir damals die Kooperation zwischen Rot-Weiss Essen und der Schule ins Leben gerufen haben, hat er an die SG Schönebeck gedacht und mich kontaktiert", sagte Rehmann."

Dabei habe er eigentlich keinen Zugang mehr gesucht: "Obwohl der Zeitpunkt eigentlich ungünstig und die Kaderplanung längst abgeschlossen war, haben wir uns Leo angeschaut. Seine schnellen Bewegungen und seine gute fußballerische Ausbildung waren nicht zu übersehen, ebenso wenig die jugendliche Naivität und die damit verbundenen Probleme in der Rückwärtsbewegung."

Weiter sagte er: "Das Talent und das vorhandene Potenzial haben uns dann aber überzeugt, sodass wir Leo noch mit in den Kader aufgenommen haben. Es wird unsere Aufgabe sein ihn an den Seniorenfußball heranzuführen und sein Spiel so zu entwickeln, dass die technischen Fähigkeiten, seine Geschwindigkeit und seine Beweglichkeit sein Spiel prägen und er dennoch in der Lage ist die notwendigen defensiven und körperlichen Anforderungen im Seniorenfußball zu bewältigen. Gelingt uns dies, werden wir mittelfristig einen sehr guten und gefährlichen Außenspieler entwickeln können, der unserem Spiel helfen wird. Dass Leo sehr lernfähig ist und sich schnell integrieren will, hat er bereits in den ersten zwei Wochen gezeigt."