Im kleinen Finale des Cranger-Kirmes-Cups konnte sich der FC Marl mit 4:3 gegen den SC Obersprockhövel durchsetzen. Der Landesligist trifft nun auf Westfalia Herne im Pokal.

Nachdem der FC Marl in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Landesliga Staffel 3 klarmachen konnte, soll die Vorbereitung genutzt werden, um sich auf die neue Herausforderung einzustellen.

Marl bestritt dafür zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Cranger-Kirmes-Cup. Der Landesliga-Aufsteiger zeigte sich in einem sportlich engen Teilnehmerfeld von seiner starken Seite und erreichte den dritten Platz im Turnier. Damit gehen 750 Euro Preisgeld nach Marl.

Der FC Marl scheiterte im Halbfinale am Turniersieger DSC Wanne-Eickel denkbar knapp im Elfmeterschießen. Der DSC gewann das Finale mit 3:1 gegen den SV Sodingen.

Wir haben gesehen, dass wir gegen starke Gegner fußballerisch und kämpferisch mithalten können. Saiffidin El Batal

Co-Trainer Saiffidin El Batal coachte das Team am Finaltag. Er zog folgendes Fazit: "Wir können mit der Platzierung sehr zufrieden sein. Ich bin sehr glücklich, aber es ist auch ein wenig ärgerlich, dass wir im Halbfinale so knapp im Elfmeterschießen gescheitert sind. Trotzdem ist klar: Hätte man uns im Vorfeld gesagt, dass wir Dritter werden, hätten wir das sofort unterschrieben."

Nach dem Aufstieg ist der Cranger-Kirmes-Cup also die nächste Erfolgsgeschichte des FC Marl. Nun können Spieler und Verantwortliche den Rückenwind nutzen, bevor es am 4. August in das erste Pflichtspiel der Saison geht. Im Westfalenpokal wartet der SC Westfalia Herne.

El Batal schaut auf die kommenden Pflichtspiele

"Wir haben gesehen, dass wir gegen starke Gegner fußballerisch und kämpferisch mithalten können. Das gibt uns natürlich Selbstbewusstsein. Auch gegen Westfalia Herne treten wir an, um zu gewinnen. Die Jungs sind motiviert und gehen mit einer breiten Brust in das Pokalspiel", erklärte der Co-Trainer.

Eine Woche nach dem Herne-Spiel startet der FCM in die Landesliga-Saison. Am 11. August wartet SW Wattenscheid 08. Viel Zeit bleibt also nicht mehr in der Vorbereitung.

Für den FC Marl wird es sicherlich darum gehen, die Klasse zu halten und eine sichere Spielzeit zu bestreiten. "Wir wollen erstmal in der Liga ankommen. Der Anspruch an uns selbst ist klar. Trotzdem werden wir die ersten Spiele abwarten und schauen, wie sich die Situation sortieren. Ich hoffe natürlich, dass wir eine sportlich relevante Rolle spielen", sagte El Batal im Hinblick auf die kommende Saison.

Es wird wichtig sein, eine eingeschworene Truppe zusammenzuhaben. Daher sollte ein Kader so früh wie möglich final sein. Co-Trainer El Batal sieht das folgendermaßen: "Unsere Kaderarbeiten sind schon abgeschlossen. Im Cup hat unser finales Team gespielt. Das war uns natürlich wichtig, um die Jungs heiß für die kommende Saison zu kriegen. So ein Vorbereitungsturnier hat Wettkampfcharakter."