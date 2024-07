Landesligist Adler Union Frintrop hat den MWB-Cup gewonnen. Trotzdem gibt es aktuell Baustellen. Trainer Marcel Cornelissen klärt auf.

Adler Union Frintrop feierte am vergangenen Samstag den ersten Titel in der noch jungen Vorbereitung. Im MWB-Cup-Finale setzte sich der Oberliga-Absteiger gegen den künftigen Liga-Konkurrenten SG Schönebeck mit 4:2 durch. Zuvor besiegte Adler Union im Turnier bereits Rot-Weiss Mülheim (7:0) und Schwarz-Weiss Alstaden (8:5).

Trotz des Erfolgs zeigt sich Cheftrainer Marcel Cornelissen, der mit Frintrop vor dem Abstieg den Durchmarsch schaffte, nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung:

"Es gibt leider wenig Positives zu berichten. Das ist tatsächlich bislang die schwächste Vorbereitung, seitdem ich hier Trainer bin. Beim MWB-Cup war der Sieg gegen Schönebeck der einzige Ausschlag nach oben, da war die zweite Halbzeit echt ein Zeichen. Wir haben über Wochen leider viele Leute im Urlaub, das ist bei uns schon eher ungewöhnlich. Dazu kommen viele Verletzungen. Bei manchen Spielern hat sich das leider verzögert. Das ist für uns echt extrem schwierig und bitter."

Bis die Landesliga-Saison für den Meister von 2023 beginnt, bestreitet die Cornelissen-Elf noch vier Testspiele sowie die Niederrheinpokal-Partie bei den Sportfreunden Neuwerk. Am 16. August gastiert Adler Union dann zum Landesliga-Auftakt bei BW Mintard.

Unser primäres Ziel ist es nur noch, dass wir zum ersten Spieltag 14 oder 15 Spieler in einen Landesliga-fähigen Zustand bekommen. Für den Rest wird es fast unmöglich. Marcel Cornelissen.

Cornelissen blickt voraus: "Unser primäres Ziel ist es nur noch, dass wir zum ersten Spieltag 14 oder 15 Spieler in einen Landesliga-fähigen Zustand bekommen. Für den Rest wird es fast unmöglich. Wir haben trotzdem individuell, gerade in der Offensive, eine hohe Qualität und nach dem RWO-Spiel in vier Testspielen 25 Tore geschossen. In der Defensive müssen wir aber einiges tun, leider können wir nicht wie geplant trainieren."

Von den sechs Innenverteidigern im Kader stehen dem 36-Jährigen aktuell nur zwei oder drei Spieler zur Verfügung. Auf die Frage, ob der Verein nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, antwortet Cornelissen: "Geplant sind Transfers nicht mehr. Wenn sich defensiv was ergibt, dann schauen wir mal. Offensiv wird nichts mehr passieren."