Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein startete Adler Union Frintrop in die Vorbereitung. Gegen Rot-Weiß Oberhausen setzte es eine empfindliche 0:9-Klatsche.

Nach vier Tagen der Vorbereitung unterlag der Oberliga-Absteiger Adler Union Frintrop Rot-Weiß Oberhausen vollkommen verdient mit 0:9 (0:5). Die erst vor ein paar Tagen begonnene Vorbereitung wollte der enttäuschte Trainer Marcel Cornelissen aber nicht als Ausrede gelten lassen.

„Das war der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt“, eröffnete der Frintroper Übungsleiter sein Resümee zur 0:9-Pleite gegen RWO. „Die sind schon seit drei Wochen in ihrer Vorbereitung, wir erst ein paar Tage.“ Dies sah man auch, denn RWO war den Gastgebern in allen Belangen überlegen.

Dennoch war Cornelissen angefressen: bereits nach vier Minuten lag seine Mannschaft durch Tore von Cottrell Ezekwem und Kerem Yalcin zurück. „Das hatten wir uns natürlich anders überlegt. Man hat schon gemerkt, wie fit, frisch und dynamisch sie waren. Dennoch darf und muss man sich anders präsentieren, als wir das getan haben. Das war in allen Bereichen viel zu wenig.“

Frintrop stieg letzte Saison erst am letzten Spieltag unglücklich aus der Oberliga ab, jetzt soll in der Landesliga ein Neuaufbau starten. Ein ganz großer Umbruch blieb aus, dennoch sollen viele junge Spieler integriert werden. Nach der ersten Woche für Cornelissen noch zu früh, um ein Fazit zu ziehen.

Gerade den jungen Spielern müssen wir schon noch zeigen, wie wir Fußball spielen wollen. Marcel Cornelissen

„Menschlich passt das sofort, die Jungs waren alle bereits um 10 Uhr am Platz“, so der Cheftrainer. „Sportlich müssen wir ein paar Spieler heranführen. Wir haben keinen Neuzugang mit 300 Oberligaspielen im Nacken, die uns zeigen können, wie man erfolgreich Fußball spielt. Gerade den jungen Spielern müssen wir schon noch zeigen, wie wir Fußball spielen wollen.“

Also noch viel Arbeit für die Adler; dementsprechend konnte Cornelissen auch noch keinen Schwerpunkt für die kommenden Wochen ausgeben. Generell müsse an allem gearbeitet werden. Das Gute: Es bleiben noch fünf ganze Wochen, erst am zweiten August-Wochenende (11.08.) beginnen die Pflichtspiele mit der ersten Runde im Niederrheinpokal.

Weitere Testspiele warten – mehr auf Augenhöhe?

Nach dem schwierigen Testspiel-Auftakt warten jetzt zumindest Gegner, die eher auf Augenhöhe von Frintrop liegen sollten. Bereits in der kommenden Woche testet die Cornelissen-Elf zwei weitere Male; am Donnerstag, dem 11. Juli, geht es um 19:30 Uhr gegen den BV Rentfort. Drei Tage später wartet um 15 Uhr ein weiteres Heimspiel gegen den SV Rot-Weiss Mülheim.