Nach einer starken Saison feierte Blau-Gelb Überruhr den Aufstieg in die Landesliga. Trainer Murat Aksoy glaubt fest an den Klassenerhalt. Der Kapitän verlässt die Mannschaft.

Der FC Blau-Gelb Überruhr spielte eine überragende Saison 2023/24 in der Bezirksliga Gruppe 6. Am Ende hatte Überruhr 90 Punkte auf dem Konto und verlor nur zwei Spiele in der gesamten Saison - das letzte davon im November 2023. Der Aufstieg in der Landesliga 2 war damit mehr als verdient.

Überruhr-Trainer Murat Aksoy fasst die Saison zusammen: "Es war eine überragende Saison in einer starken Bezirksliga. Jeder Spieler und jeder Verantwortliche im Verein kann stolz auf diese Leistung sein. Wir konnten uns stark gegen die Konkurrenz durchsetzen. Das konnte man so vor der Saison nicht erahnen."

Obwohl Überruhr vor der Saison von wenigen als klarer Favorit gesehen wurde, spielte Blau-Gelb eine dominante Runde. Der Trainer erklärt den Erfolg: "Die Chemie stimmte einfach. Wir hatten eine hohe Trainingsbeteiligung und eine geile Gemeinschaft in der Truppe. Das Verhältnis untereinander war immer respektvoll und freundlich, auch wenn es mal im Training laut wurde. So ein Gefühl innerhalb der Mannschaft hatte ich in meiner Trainerlaufbahn noch nie."

Das Ziel ist der Klassenerhalt. Ich vertraue aber der Mannschaft und bin überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen werden Trainer Murat Aksoy

Auch wenn eine starke Gemeinschaft hilft, muss man im Fußball auch auf dem Platz überzeugen. "Wir haben die Gegner gut analysiert. Trotzdem haben wir unser Spiel gegnerunabhängig durchgezogen. Wir waren sehr flexibel. Wir haben über viele Phasen ein starkes Angriffspressing gespielt und so frühe Tore erzielt. Dennoch standen wir hinten kompakt", sagt Aksoy.

Jetzt freut sich der Coach auf die kommende Saison. In der Landesliga wird man nicht wieder so dominant auftreten können. Das weiß auch der 36-jährige Coach: "Die Liga ist brutal. Viele Vereine haben gut investiert. Wir müssen uns definitiv taktisch und technisch neu einstellen. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Ich vertraue aber der Mannschaft und bin überzeugt, dass wir dieses Ziel erreichen werden."

Blau-Gelb Überruhr muss sich zudem kadertechnisch neu aufstellen. Auch wenn es kein großer Umbruch ist, so verlassen einige Spieler den Club. Unter den Abgängen ist auch Kapitän Ahmet Kizilisik. Dieser glänzte mit insgesamt 50 (!) Scorerpunkten.

"Ahmet Kizilisik ist ein toller Mensch und Fußballer. Sein Abgang tut natürlich weh. Die restlichen Spieler haben uns verlassen, um mehr Spielzeit zu bekommen. Wir konnten uns mit guten jungen Spielern verstärken. Aktuell sind wir noch im Austausch mit ein paar Akteuren, welche sogar Oberliga- beziehungsweise Regionalligaerfahrung haben", erklärt Aksoy.

In der kommenden Saison wird der aktuelle Co-Trainer Adrian Jeglorz das Traineramt übernehmen, da Aksoy aus beruflichen Gründen kürzer treten wird. Er sagt dazu: "Adrian ist ein toller Trainer. Er spielte bereits als Kapitän in der Oberliga. Er ist sehr erfahren. Ich will trotzdem weiterhin der Mannschaft helfen. In welcher Form dies geschieht, ist noch unklar."