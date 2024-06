Die SG Schönebeck verkaufte sich im ersten Test gegen Rot-Weiss Essen teuer. Der weitere Sommerfahrplan hat es ebenfalls in sich.

"Wir wollen natürlich in erster Linie sauber verteidigen. Es geht darum, so wenig Gegentreffer wie möglich zu kassieren. Im besten Fall natürlich gar keinen", erklärte SG Essen-Schönebeck-Coach Olaf Rehmann im Vorfeld der Partie gegen den 3. Ligisten Rot-Weiss Essen.

Es war nicht zu erwarten, dass der Landesligist tatsächlich keinen Gegentreffer hinnehmen muss. Am Ende musste der SG-Schönebeck-Keeper fünfmal hinter sich greifen. Doch der Auftritt der gesamten Mannschaft von Rehmann konnte sich durchaus sehen lassen. Die Defensive machte eine hervorragende Arbeit und nach vorne gab es immer wieder Akzente.

"Mit der ersten Hälfte bin ich sehr zufrieden. Ich wollte ja, dass wir versuchen Fußball zu spielen - das hat auch ganz gut geklappt. Dass wir immer wieder Ballbesitzphasen hatten, stimmt mich als Trainer sehr positiv und macht mich stolz auf die Truppe. Schade, dass wir es nicht geschafft haben zu treffen", so Rehmann im Nachgang.

Die Vorbereitung fing für die Akteure der SG Essen-Schönebeck früher an - auch aufgrund des Highlights mit dem Test gegen Rot-Weiss.





In der kommenden Woche soll die Mannschaft dann endgültig in die Saisonvorbereitung starten. Der Coach hat einen straffen Fahrplan für sein Team: "Wir werden unter der Woche ins Trainingslager fahren, welches für uns essenziell wichtig sein wird. Dort werden wir taktisch erarbeiten, was wir bereits im Test gegen Essen gesehen haben. Viele Spieler wissen noch nicht, wie sie sich bewegen sollen."

Ist dieser Schritt getan, testet Schönebeck bereits am 8. Juli gegen den SC Weitmar 45, wo Rehmann "taktisch von allen Spielern das Gleiche erwarten kann."

Statt langer Verschnaufpause nimmt Schönebeck danach an zwei Turnieren teil - ein vollgepackter Terminkalender in den nächsten Wochen. Die Vorbereitung wird auf jeden Fall intensiv, doch der 43-Jährige macht sich keine Sorgen: "Ich bin eigentlich zufrieden bisher. Die Mannschaft ist gut und ich bin überzeugt davon, dass wir uns sehr gut auf die neue Spielzeit vorbereiten werden."