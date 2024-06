Der VfB Bottrop legt weiter nach und hat den nächsten Top-Zugang für die kommende Landesliga-Saison präsentiert. Er kommt von Türkspor Dortmund.

Aldin Kljajic wird nicht mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga West gehen. Stattdessen hat sich der im kroatischen Sanski Most geborene Innenverteidiger dem Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop angeschlossen.

Der 1,89-Meter-Mann bringt Erfahrung aus 160 Einsätzen in der Oberliga Westfalen mit, in der er für die SG Wattenscheid 09, den SV Zweckel, den TuS Erndtebrück, die Hammer SpVg, den Holzwickeder SC und zuletzt Türkspor Dortmund auf dem Rasen stand. Dabei erzielte der Abwehrmann sieben Tore.

Hinzu kommen unter anderem 29 Einsätze in den Regionalliga-Staffeln West und Nord, 28 Einsätze in der Westfalenliga (zwei Tore), sowie - aus seiner Jugendzeit bei der SG Wattenscheid 09 - 24 Einsätze in der U17 Bundesliga West und 36 Spiele in der U19 Bundesliga West (zwei Tore).

Der 33 Jahre alte Kljajic, der nicht allzu weit vom Jahnstadion Bottrop entfernt wohnt, ist der nächste namhafte Zugang für den VfB, der für die kommende Landesliga-Saison Kracher-Transfers angekündigt hatte. Zuletzt wurde schon Luka Bosnjak vorgestellt - ebenfalls ein Spieler, der eigentlich in der Oberliga zu Hause ist.

Die Transferbewegungen beim VfB Bottrop in der Übersicht

Zugänge: Aldin Kljajic (Türkspor Dortmund), Luka Bosnjak (TVD Velbert), Mick Matthes (TVD Velbert), Muhammed Aksu (SV Genc Osman Duisburg), Tobias Tatzel (TSV Wachtendonk-Wankum), Kaan Semiz (SG Unterrath), Deniz Michalik (Arminia Klosterhardt), Enes Bilgin (Duisburger FV), Ali Al-Hakim (SV Genc Osman Duisburg), Fatih Coban (FC Marl), Hussein Alameddine (FSV Duisburg), Andrew Appiah (SV Hönnepel-Niedermörmter), Jesse Okoye (SV RW Wülfrath), Vitalij Nazarov (VfB Frohnhausen), Arda Aydinkaptan (Fortuna Bottrop), Jerome Sabrowski (Arminia Klosterhardt)

Abgänge: Delowan Nawzad (SV RW Deuten), Tarek El Meshai (SV RW Deuten), Yusef Allouche (SC 20 Oberhausen), Hussein Solh (SC 20 Oberhausen), Kudret Kanoglu (SC Reken), Danny Steinmetz (SV Scherpenberg), Samet Kanoglu (Arminia Klosterhardt), Berkan Turp (YEG Hassel), Olcay Yilmaz (Lüner SV), Philipp Demler.

Vertragsverlängerungen: Joel Frenzel, Tom Gottemeier, Fred Ansah, Emre Aydin, Emre Köksal, Nusret Miyanyedi, Ahmet Jemaiel, Hüssein El-Moussa und David Gaida.