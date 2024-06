Nach vier Jahren ist Schluss! Hans-Günter Bruns ist ab sofort kein Sportchef mehr bei den Sportfreunden Hamborn 07.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein hat Hans-Günter Bruns noch den Kader der Sportfreunde Hamborn 07 für die Landesliga zusammengestellt. Damit ist sein Job erledigt.

Denn wie der 69-Jährige nun bekanntgab, steht er ab sofort nicht mehr für die Funktion des Sportchefs zur Verfügung. "Mit haben einige Dinge einfach nicht mehr gefallen. Damit konnte ich mich nicht mehr identifizieren und wer mich kennt, der weiß, dass ich dann auch konsequent bin. Ich habe dem Vorstand meinen Rücktritt erklärt und wünsche den Sportfreunden Hamborn 07 nur das Beste für die Zukunft. Mehr habe ich auch nicht zu sagen", meinte der 331-malige Bundesligaspieler gegenüber RevierSport.

Bruns befindet sich nun auf den Weg in den Urlaub und will die freie Zeit genießen. Ob wir ihn noch einmal im Amateurfußball in irgendeiner Rolle noch einmal sehen werden, ließ die Spieler-Legende von Borussia Mönchengladbach und Trainer-Ikone Rot-Weiß Oberhausens offen.

Helmut Wille, erster Vorsitzender der Sportfreunde Hamborn, will sich im Laufe des Tages gegenüber RS zu dem Bruns-Rücktritt äußern.

2024/2025: So sehen die beiden Landesliga-Gruppen am Niederrhein aus

Landesliga Gruppe 1

VfB Hilden II

SG Unterrath

TuRu Düsseldorf

FC Kosova Düsseldorf

DV Solingen

SC Velbert

Cronenberger SC

ASV Süchteln

1. FC Viersen

SC Victoria Mennrath

SC Kapellen-Erft

Holzheimer SG

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler

VSF Amern

Fortuna Dilkrath

VfR Krefeld-Fischeln

FC Remscheid

SSV Bergisch Born

Staffelleiter: Thomas Klingen

Stellvertreter: Reinhold Dohmen

Landesliga Gruppe 2

SV Scherpenberg

1. FC Lintfort

SV Budberg

GSV Moers

SF Hamborn 07

VfB Speldorf

Arminia Klosterhardt

VfB Bottrop

PSV Wesel-Lackhausen

BW Dingden

DJK SF Lowick

ESC Rellinghausen

DJK Adler Union Frintrop

DJK Blau-Weiß Mintard

SpVgg Steele

FC Kray

SG Essen-Schönebeck

FC BG Überruhr

Staffelleiter: Martin Schürmann

Stellvertreter: Stephan Kahse