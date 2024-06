Nach einer gefühlt elendig langen Saison hat es die Spielvereinigung Steele 03/09 am Ende geschafft: Das Ziel Klassenerhalt ist erreicht.

Nach dem 5. Mai schien es fast schon so, als würde die Chance auf den Klassenerhalt für die Spielvereinigung Steele 03/09 nicht existent sein. Fünf Punkte Rückstand auf die SGE Bedburg-Hau und nur noch drei Partien standen aus. Dennoch hat es die Elf von Dirk Möllensiep irgendwie geschafft, am Ende in die Relegationsspiele gegen eben genau diesen direkten Konkurrenten einzuziehen.

Nun herrscht Gewissheit: Steele spielt auch in der neuen Saison Landesliga, nachdem die Essener zuerst mit 4:1 gewannen und im Rückspiel ein 2:2-Remis einheimsten.

Nach 40 Pflichtspielen in dieser Saison ist endlich Ruhe für Steele und seinen Trainer angesagt: "Ich bin mit meinen 54 Jahren nicht mehr der Jüngste und da geht das schon ein bisschen ans Herz und an die Nerven, gar keine Frage", lachte Möllensiep.

Doch gerade das ist für ihn auch irgendwo der Reiz hinter der gesamten Geschichte: "Das macht es eben auch aus. Ich habe immer gesagt, dass es für den Aufstieg nicht reicht. Dann spielen wir doch lieber unten herum und können solche Spiele erleben, mit solchen Zuschauern, die hier auch noch mit zwei Transparenten ankommen. Das ist schon geil und macht richtig Spaß."

Spaß macht dem 54-jährigen Übungsleiter auch seine Mannschaft, die in den Endspurtwochen der regulären Saison ein ordentliches Comeback hingelegt hat: "In diesen letzten vier Wochen haben wir nochmal einen besonderen Team-Spirit entwickelt und jeder hat gemerkt, dass wir 120 Prozent geben müssen, wenn der Gegner 100 Prozent gibt. Nur so können wir die Klasse halten und dann hat sich die Situation so entwickelt."

Möllensiep weiter: "Selbstverständlich war dort an gewissen Stellen das Glück mit dabei - das haben wir uns aber erarbeitet und das hat die Mannschaft am Ende nach vorne gebracht."

Einen möglichen weiteren Erfolgsfaktor machte der Coach ebenfalls aus: "Vielleicht lag es an der Kommunikation, die wir geschaffen haben: Willst du nicht bleiben, dann brauchen wir dich nicht mehr. Wir brauchen nur Leute, die sich den Arsch aufreißen und diese Personen sind dann hier geblieben, haben sich ein wenig kleiner gemacht und mit angepackt - geile Sache!"