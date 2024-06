Die SpVgg Steele 03/09 hat das Hinspiel um den direkten Klassenerhalt der Landesliga Niederrhein 2 gegen die SGE Bedburg-Hau gewonnen. Möllensiep zeigte sich nach dem 4:1 zufrieden.

Die SpVgg Steele 03/09 hat die erste Partie der Entscheidungsrunde um den 15. Platz in der Landesliga Niederrhein 2 mit 4:1 gegen die SGE Bedburg-Hau gewonnen.

Nach 38 Spieltagen waren die beiden Mannschaften punktgleich in der Liga. Da der 15. Platz den direkten Klassenerhalt und der 16. Platz die Abstiegsrelegation bedeuten würde, gibt es in dieser Saison eine Entscheidungsrunde am Niederrhein.

Das Hinspiel gestaltete die Elf von Trainer Dirk Möllensiep vor heimischer Kulisse erfolgreich, obwohl sie sich in der ersten Hälfte noch schwertaten: "In der ersten halben Stunde haben wir uns sehr schwergetan. Das war sehr zerfahren."

Laut Möllensiep sah man in dieser Phase noch die Erschöpfung aus dem Spiel am Sonntag gegen den SV Budberg, wo seine Mannschaft einen 1:0-Sieg einfahren konnte. "Man hat gesehen, dass das Spiel gegen Budberg sehr viele Körner gekostet hat. Dass wir zwei Tage später schon wieder so ein hoch-angespanntes Spiel haben, hat man meinen Jungs angemerkt."

Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Vladislav Kochoutine traumhaft per Distanzschuss zum 1:0, was auch laut dem Coach zu einem wichtigen Zeitpunkt kam: "Der Dosenöffner war dann das Tor, was wir kurz vor der Halbzeit mehr oder weniger aus dem Nichts machen."

Furioser Start in die zweite Hälfte

Nach Wiederanpfiff übernahm sein Team dann aber direkt die Kontrolle und traf zunächst in der 50. Minute durch Geißler zum 2:0, bevor Lippeck nur eine Minute später nach einem Solo das 3:0 erzielte. "Der Doppelschlag hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen", erkennt Möllensiep an.

In der Halbzeitpause versuchte er seinen Jungs zuvor die Nervosität zu nehmen: "Ich habe gesagt, dass sie einfach keine Angst haben sollen. Uns kann ja nichts passieren. Absteigen hätten wir auch noch nicht gekonnt, wenn wir verloren hätten und am Sonntag verlieren würden."

In der 77. Minute kassierte Steele dann nochmal den Anschlusstreffer zum 1:3, was den Coach ärgerte: "Mich ärgert noch ein bisschen dieses blöde Tor, das wir kassieren, wo wir dann noch ein bisschen anfangen zu zittern und dann ein bisschen mehr wechseln müssen."

Das 4:1 erzielte dann Kevin-Alexander Scheike aus rund 30 Metern in der Nachspielzeit, da der Torwart der Gäste nicht mehr in seinem Kasten stand. Somit geht die SpVgg mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel am Sonntag in Bedburg-Hau. Das Spiel beginnt um 15.00 Uhr.