Auch wenn das Jahr 2023 für Arminia Klosterhardt sportlich insgesamt eher enttäuschend war: Pünktlich zum Jahresende zeigt die Formkurve nach oben.

Zum Abschluss bot das Jubiläumsjahr 2023 für Arminia Klosterhardt auch sportlich doch noch ein versöhnliches Ende. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Oberhausener Traditionsvereins standen am Hans-Wagner-Weg viele Feierlichkeiten an. Zum Jahresstart konnte man als damaliger Tabellendritter sogar noch auf den Aufstieg schielen, der dann doch klar verpasst wurde.

Und auf dem Platz begann die neue Spielzeit, wie die alte begann: schwierig und mit Verletzungssorgen. Zwischenzeitlich fanden sich die Klosterhardter mitten im Abstiegskampf der Landesliga Niederrhein 2 wieder. Der Tiefpunkt war Relegationsplatz 15, auf den die Arminia am 13. Spieltag abrutschte.

Doch zum Ende der Hinrunde legte die Mannschaft einen starken Schlussspurt hin und distanzierte sich mit acht Spielen ohne Niederlage etwas von den Abstiegsplätzen. Im RevierSport-Interview erklärt Trainer Marcel Landers, wann die Trendwende einsetzte und wie es im neuen Jahr weitergehen soll.

Marcel Landers über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 2: Also das Fazit der Hinrunde fällt aufgrund der letzten Wochen noch ganz okay aus. Wir haben uns mehr vorgenommen, hatten aber eine schwere Phase zu überstehen. Das haben die Jungs gut gemeistert. Wir laufen aber sicher fünf bis sechs Punkte hinterher.

… den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf: Der schönste Moment der Hinrunde war sicher der Sieg in Mintard (4:2 am 14. Spieltag, Anm. d. Red.). Ab da haben wir die Kurve bekommen.

… die schlimmsten Momente 2023: Die schlimmsten waren keine Frage die schweren Verletzungen von Niklas Daunheimer und Mirac Bayram.

… die Ziele für 2024: Für 2024 nehmen wir uns vor, dass wir die Jungs weiterentwickeln, dass alle gesund bleiben und wir den Abstand nach unten weiter ausbauen können.