Arminia Klosterhardt hat das Jahr auf dem zehnten Platz in der Landesliga Niederrhein 2 beendet. Die erste Weiche für die kommende Saison ist bereits gestellt.

Die letzten Spiele des Jahres versöhnte die Stimmung bei Arminia Klosterhardt ein wenig. Acht Partien lang blieben sie ohne Niederlage und konnten somit 2023 auf dem zehnten Platz der Landesliga Niederrhein 2 abschließen. Auch wenn Trainer Marcel Landers ein wenig mit der Ausbeute haderte, hielt ihn das nicht davon ab, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Bereits kurz vor Weihnachten sei die Entscheidung gefallen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass Marcel weiter die Entwicklung unserer jungen Landesligatruppe verantworten und prägen kann“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Der 39-jährige Trainer stimmte mit ein: „Ich fühle mich einfach wohl hier und weiß sehr zu schätzen, dass ich hier in einem ruhigen, unaufgeregten Umfeld arbeiten kann.“ Die Entwicklung der Mannschaft sei noch lange nicht am Ende. „Diesen Weg mit den Jungs und dem Team hinter dem Team weiter zu gehen, da habe ich großen Bock drauf“, schloss er sein Verlängerungs-Statement.

Viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs

Und jung ist die Truppe von Trainer Marcel Landers in der Tat. Knapp 24 Jahre alt ist die Mannschaft im Durchschnitt. Laut Vereinsangaben stehen aktuell zwölf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Landesliga-Kader. Zu dieser Saison schafften Torwart Fabrice Neumann, Verteidiger Jan Niklas Schröer und Mittelfeldspieler Jasper Luemba den Sprung in das Senioren-Team. Das sei in dieser Häufung einzigartig auf diesem Niveau am Niederrhein.

Landers ist seit dem Sommer 2019 bei Arminia Klosterhardt im Amt. Unter ihm erreichte der Oberhausener Klub immer einen einstelligen Tabellenplatz. Im Jubiläumsjahr 2023 scheiterte der angepeilte Aufstieg in die Oberliga nur knapp. Davon ist erstmal keine Rede. Es gehe erstmal darum, den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern.