Landesliga: Arminia Klosterhardt mit starker Englischer Woche - "Können Weihnachten genießen"

Die DJK Arminia Klosterhardt macht weiter Meter in der Landesliga. Auch beim VfB Frohnhausen konnten die Arminen drei Punkte einfahren und damit entspannt in die Winterpause gehen.

Die DJK Arminia Klosterhardt darf durchatmen. Durch den 3:2-Sieg beim VfB Frohnhausen konnte die Arminia den Abstand auf die Nicht-Abstiegsränge vergrößern. Mittlerweile sind es sieben Punkte auf die SpVgg Steele, die den ersten Platz unter dem Strich belegt.

Für Klosterhardt-Trainer Marcel Landers war das eine erfolgreiche letzte Phase vor der Winterpause: "Wir hatten uns vorgenommen sieben Punkte aus der Englischen Woche einzufahren, das haben wir geschafft und den Anschluss an das obere Drittel hergestellt."

Der 3:2-Auswärtserfolg bei Frohnhausen war sehr umkämpft. Nach dem frühen Doppelschlag nach gut acht Minuten hat die Arminia die Kontrolle verloren.

Ein Kritikpunkt, in einer sonst so grandiosen Woche für die DJK: "Ich weiß nicht, ob wir uns zu sicher waren nach dem 2:0. Es kann auch sein, dass Frohnhausen einfach deutlich aktiver war. Auf jeden Fall war das nicht gut. Trotzdem haben wir kaum Chancen zugelassen, das sei auch gesagt. Im Nachhinein hatten wir noch gute Chancen die Partie früher zu entscheiden. So wird die Angelegenheit mit dem 2:3 nochmal spannend."

Auf der taktischen Seite haderte Landers auch ein klein wenig mit der Personalie Issa Issa, aufseiten des VfB. Großartig thematisieren wollte er das im Nachgang allerdings nicht.

Die Freude überwog dann doch: "Wir haben vor dem Spiel angesprochen, dass sich Issa den Ball bei Standards schnell nimmt und ausführt. So kassierst du auch das 1:2 und lässt Frohnhausen herankommen. Das nervt mich. Aber: Es ist egal. Es ging nur darum den Gegner auf Distanz zu halten. Das ist uns zum Glück gelungen."

Landers und Co. gehen nun deutlich entspannter in die Winterpause. Mit dem aktuell zehnten Platz und einer angenehmeren Ausgangslage als noch vor wenigen Wochen, "können wir das Weihnachtsfest in vollen Zügen genießen", resümierte Landers.