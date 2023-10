DJK Arminia Klosterhardt - Sieglos-Serie beendet: "Das ist eine verrückte Liga"

Fünf Ligapartien in Folge konnte die DJK Arminia Klosterhardt keinen Sieg in der Landesliga Niederrhein 2 erzielen. Nun freut sich Trainer Marcel Landers über drei Punkte.

Fünf Partien in Folge konnte die DJK Arminia Klosterhardt in der Landesliga Niederrhein nicht mehr gewinnen. Am Sonntag war es dann endlich so weit: Die Mannschaft von Trainer Marcel Landers konnte bei der DJK Blau-Weiß Mintard drei Punkte mitnehmen.

"Die Punkte tun sehr gut", erklärt Landers. "Der Sieg war hochverdient. Wir hatten einen guten Tag und konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben 90 Minuten Gas gegeben und konnten die nötigen Tore erzielen. Wir wissen aber auch, dass wir uns darauf nicht ausruhen dürfen."

Mittelstürmer Jan-Niclas Pia konnte drei der vier Tore erzielen. Der 4:2-Sieg sei dringend nötig gewesen: "Für die Stimmung in der Mannschaft tut der Sieg definitiv gut. Für die Jungs freut es mich, dass sie sich endlich mal belohnen konnten. In den letzten Wochen haben sie hart gearbeitet. Wir haben schon beim 0:1 gegen Dingden ein gutes Spiel gemacht, konnten aber keine Punkte mitnehmen."

Zwei Gegentore kassierte Klosterhardt in der Partie gegen Mintard. Der Trainer der DJK Arminia weiß, woran das gelegen hat: "Wir hatten eine Phase dabei, in der wir nicht so wach waren. Das haben wir dann auch direkt zu spüren bekommen und uns die Gegentore gefangen. Insgesamt war der Sieg aber verdient und wir freuen uns über die drei Punkte."

Das ist eine verrückte Liga. Hier kann jeder jeden schlagen. Marcel Landers

Durch den Sieg konnte sich Klosterhardt von den Abstiegsplätzen befreien und auf Rang 13 klettern. Das könnte am kommenden Wochenende schon wieder ganz anders aussehen. Zwischen dem zehnten und dem 17. Platz liegen in der Landesliga Niederrhein 2 nur drei Punkte. Das heißt: Die Oberhausener sind trotzdem mitten im Abstiegskampf.

Eigentlich wollte die Mannschaft aber ganz oben mitspielen. Landers steht bereits seit 2019 an der Seitenlinie der Klosterhardter und hat schon einiges mitgemacht. Der 39-Jährige analysiert: "Das ist eine verrückte Liga. Hier kann jeder jeden schlagen."

Am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) ist der Tabellenvierte, die SF Lowick, zu Gast. "Das wird ein schweres Spiel für uns. Für die Lowicker wird es aber auch nicht leicht", sagt Landers zur anstehenden Partie.